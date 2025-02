Vadim Zeland, ruski kvantni fizik, avtor serije knjig o transrfingu, pravi, da vse v življenju teče gladko, dokler ne porušimo ravnovesja, neželeni dogodki pa nastanejo, ker »odvečni potenciali« ukrivljajo energijsko sliko okolice. »Odvečni potenciali se pojavijo, ko nečemu pripisujemo prevelik pomen. Odvisni odnosi se oblikujejo, ko se med seboj primerjamo, si nasprotujemo in si postavljamo pogoje. Odvečni potencial sam po sebi ni škodljiv, ko pa nečemu napihnemo oceno pomembnosti, želijo sile ravnovesja odstraniti ustvarjeno polarizacijo.«

Če na primer nekoga ljubimo, samo če on nas, ali sovražimo, ker ni tak kot mi, sile ravnovesja odstranijo to različnost s soočenjem nasprotij. Vse, kar nam ni všeč, je na tak način vedno ob nas. Če obstaja en pol, mora tudi drugi. In če se močno nagnemo v eno smer, se mora tehtnica uravnati, tako da poudari drugo. Polarizacija ustvari magnet za nevšečnosti in privlači, kar povzroča sovraštvo, dogajajo se nam neželene reči. Ta zakon lahko obidemo le, če si dovolimo biti, kar smo, in drugim, kar so, da delujejo po svoje. S tem lahko popustimo pritisk, pravi Zeland.