Vse se začne pri nas samih, nikoli ni prepozno

Najprej moramo ljubiti sebe, da lahko ljubimo drugega, poudarjajo guruji. Nimamo se radi, če kadimo cigarete, pijemo alkohol, netimo konflikte, nosimo v sebi jezo, zamero in žalost. Te stvari je treba uvideti, si priznati, v katerih čustvih smo šibki, in delati na tem, da jih osvetlimo in postanemo boljši.

Brez razvijanja sočutja do drugih ne bomo prepoznali dobrote, saj prihaja v naše življenje skozi druge, ko naredimo kaj dobrega zanje, ne da bi kar koli zahtevali v zameno. Skozi to dobimo največ ljubezni, ki se je ne da nadomestiti z denarjem. Sinhronosti, ki se nam dogajajo v življenju, kot jih je opisoval Jung, so posledica daljše kontemplacije na našo notranjo pozornost. Takrat se sinhronosti začnejo odvijati v našem zunanjem svetu. Večina ljudi jih označuje kot čudež, čudežne ozdravitve, čudežne spremembe, a guruji poudarjajo, da gre lahko vsak po tej poti. Za to ni nikoli prepozno.

Še dan pred smrtjo lahko ozavestiš neko znanje, kajti tisto, kar ozavestiš, na ravni duše odneseš s sabo. Mi smrt sicer razumemo kot konec, v resnici pa je življenje po življenju le drugačno agregatno stanje, zavest pa ostane. Če neko izkušnjo ozavestimo pred smrtjo in je bila ravno ta vzrok našega vračanja v telo, se nam ne bo treba več vrniti ponjo. Bistveno je spoznanje, naj bo kadar koli v življenju.