Vse je energija naših misli, kajti vsi smo energijska bitja, ki ustvarjajo z mislimi, hkrati pa živimo v kolektivni zavesti. Kjer je gostota ljudi res velika, je slednja še posebno omejena, saj je večina tistih v skupnosti tekmovalna, usmerjena v sodobne trende, boječa in nesprejemajoča do drugih, pravijo guruji in opozarjajo, da vse te energije vplivajo na naše bivalne prostore, enako kot različne materialne stvari v njih, ki so jih ustvarjali drugi in v njih pustili svojo sled. Radiator, miza, pohištvo – vse, kar je ustvaril nekdo drug, nosi energijo, s kakršno je predmet izdelal. Če želimo imeti dobro bivalno energijo, moramo torej vse to počistiti.

Potem so tu še duhovi preminulih, ki niso mogli oditi, ker se niso odlepili od tistega, kar so ustvarili v življenju. Če smo močno vezani na materialno in fizično, postanemo namreč odvisni od tega, enako kot od cigaret ali droge, zato se ne moremo ločiti od lastnine, ostanemo ujeti v prostoru in puščamo energijo v njem, ki je še bolj slaba, če smo bili recimo bolni. Tovrstna energija deluje na prostor. Tudi če duhov ne vidimo ali je oseba umrla drugje, se lahko vrne vanj. Tega je ogromno, ljudje slišijo pokanje, trkanje, ne počutijo se dobro doma, ker živijo v takih energijah. Te umrle duše je treba pospremiti v svetlobo. Naslednji dejavnik je zgodovina območja, na katerem smo postavili hišo. Zemlja je lahko kontaminirana iz preteklosti. Če so se na njej odvijali travmatični dogodki, nastane portal (ali več teh), v katerem so ujete entitete duš iz stoletij vojn in preganjanja. Vse to ostane v prostoru, deluje neodvisno od nas in se ne razgradi samo. Če ne delamo na sebi, lahko zaradi zapackane energije prostora hitro zapademo v depresivno stanje, psihoze, saj vse še močneje vpliva na nas. Za to usposobljeni terapevti lahko očistijo in zaščitijo bivalne prostore, v katerih zopet steče prijetna, pozitivna energija. Prebivalci niso več izčrpani, duhovi odidejo v svobodo, portali pa se umaknejo.