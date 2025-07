Vse, kar čutimo, vpliva na naše telo

V energijskem polju ujete strukture, npr. občutki krivde, lahko postanejo lastne entitete, nekakšna inteligenca, ki usmerja naše odločitve, pravijo terapevti. Na podlagi teh občutkov se pogosto odločamo. Delujejo kot naša notranja vest, ki ni upravičena, saj je v resnici le občutek krivde. To nas prikrajša za izkušnje. A zavestno ne moremo seči do njih in vplivati nanje, lahko jih samo oblijemo s svetlobo, pojasnjujejo, kako delujejo ti skriti vzorci. Tudi prek celičnega spomina nosimo ogromno občutkov krivde, to so vzorci, ki prinašajo nesamozavest, bolezni, predvsem avtoimunske in samodestruktivne.

Prepričanja, vzorci, ki smo si jih ustvarili sami, postanejo naše lastne entitete. To so strahovi, občutki krivde, nevrednosti, nezaželenosti, žalost, ki jo lahko tudi podedujemo, vse to vpliva na naše odločanje. In če o nas v resnici odloča občutek krivde, npr. ne gremo na kavo z nekom, ker se bojimo, da bomo kaj narobe rekli – s tem izgubljamo izkušnje. V nas vzorec deluje na čustvenem in mentalnem nivoju ter vpliva na fizično telo – ki se tudi odziva in ima lastno inteligenco. Vzorec je za telo resničen, ker je integriran v našo zavest in značaj. Občutek nevrednosti je del značaja, sooblikuje ga, prepleten je z njim, zato ga telo prepoznava kot resnico in deluje skladno z njim.

Ko ozavestiš, kaj ti bolezen sporoča, vedno mine. FOTO: Fizkes/Getty Images

Bolezen je učitelj, ki nas uči drugačnega življenja

Zato je bolje, da se potrudimo sproti urejati svoje življenje. Človek se namreč rodi, da se bo imel lepo. Po smrti razpadeta človekov značaj in čustveno telo, toda vtisi duše, modrosti ostanejo, tudi lekcije, na katerih smo pogrnili, ostanejo travme. Večina vzorcev se razgradi, sicer bi bili po tisočletjih življenj katastrofalni. Tudi občutki ostanejo kot vtisi na duši, npr. da si kot ženska nevredna. Vpliv prednikov seže največ štiri generacije, včasih do sedem nazaj.

Pomagamo si lahko, če poslušamo in čutimo sebe, če se nas ne tiče, kar se dogaja zunaj nas. Kamor gre pozornost, gre energija, zato smo vedno bolj utrujeni zaradi tega.

Bolezen je učitelj, ki nas uči drugačnega življenja, usmeri našo pozornost nase. Če se boriš proti njej, je ne moreš premagati, kot ne moreš učitelja, lahko jo pa poslušaš in prerasteš, pravi. Ko ozavestiš, kaj ti bolezen sporoča, vedno mine. Najboljši način, da ne zbolimo, je, da vsako čustvo, ki pride, izživimo in ga ne pestujemo. Živimo radostno, strastno in ne zanikamo sebe. Čustva so glavni vzrok za bolezni, lastna bolečina, jeza. Rak je struktura bolečine.

Energijsko pa je lahko tudi odločitev človeka, ko omaga in ne more več, ko je v njem preveč bolečine, trpljenja, nezmožnosti odpuščanja. Največ ga izhaja iz notranjih bolečin. Vse, kar čutimo, namreč vpliva na naše fizično telo. Čustvo strahu vpliva na vse vitalne organe. Enako žalost vpliva na nadledvično žlezo in izločanje kortizola. Krč strahu blokira pretok energije, ki bi jo človek moral dobiti. A kljub temu se da bolezen spraviti nazaj, ko se zavemo, kaj nam hoče povedati.