Vsak se rodi z osnovnim značajem: nevrotiki, skrbni in ekstravertirani ljudje

Psihologi menijo, da se vsak od nas rodi z osnovnim značajem. Opredelili so pet osnovnih tipov osebnosti, ki jih označujejo ekstravertiranost, skrbnost, živčnost, ustrežljivost in odprtost za izkušnje. Kakšni so torej prvi trije?

Ekstravertirani ljudje niso le družabni, čeprav se veliko družijo. Usmerjeni so navzven in čutijo, da veliko pridobijo s stiki z drugimi, črpajo iz interakcije z ljudmi, ki jih obdajajo, to jim prinaša pozitivna čustva, veselje, entuziazem in vznemirjenje. Če spadate v ta tip, ste družabni, aktivni, energični. Zaradi visoke stopnje odzivanja na dopamin v možganih iščete avanture, ženejo vas vznemirjenje, spremembe in okolica. V službi ste ambiciozni, motivirani s prepoznavnostjo in priznanjem. Obožujete potovanja ter ste uspešni v poklicih z nekaj nepredvidljivosti. Vedno pritegnete pozornost in poženete dogajanje v tek. Težava je, da se hitro začnete dolgočasiti in odnehate. Ker iščete nevarnost in adrenalin, se naučite potešiti to potrebo varneje.

Ekstravertirani ljudje živijo za potrditve iz okolja. FOTO: Dikushin/Getty Images

Tisti, ki so visoko na nevrotični lestvici, se bolj odzivajo na negativne spodbude kot drugi, tako hitreje opazijo morebitne težave in tveganja v situaciji. Če so ekstravertirani ljudje motivirani s pozitivnimi čustvi, so nevrotiki z negativnimi, kot so strah, anksioznost in krivda. Njihova prednost je realističen pogled, ki jih brani pred nevarnimi situacijami. Zaskrbljeni so, živčni in nemirni, tudi senzibilni in inovativni. Ker v glavi pogosto premlevajo problem, so pri njih spodbujeni kreativno mišljenje in globoki uvidi. Umetniki in znanstveniki spadajo v to skupino. So visoko izobraženi, strahovi jih ženejo, da zagnano delajo. V službi so pripravljeni vstati sredi noči, ker jih spreleti, da morajo nekaj popraviti. Osredotočeni so na malenkosti, trdo delajo, opazijo morebitne težave. Skrbi jih pogosto vodijo k uspešnosti. Občutljivi so in premišljeni. Vseeno bližnji težko razumejo njihovo preganjavico, saj vedno premlevajo, ali so vse naredili prav. Občutljivi so za depresijo in potrtost. Poskušati morajo uravnavati občutja, a ceniti uvide, ki jim jih prinaša senzibilnost.

Skrbnost se nanaša na nadzorovanje impulzov in način, kako zaviramo svoje odzive za druge cilje. Skrbni ljudje so disciplinirani in samoobvladani. Načrtujejo, si zastavljajo cilje in se jih držijo. Izogibajo se slabim odločitvam in nič jih ne premami, saj želijo obvladovati svoje okolje in življenje. V službi so učinkoviti, organizirani, uspešni. Bolj jim ustreza urejeno, sistematično delo kot svobodno, nestabilno okolje, saj se počasneje odzivajo na spremembe. So zvesti, zanesljivi. Kljub temu so lahko za okolico zaradi poudarjene nadzorovalne note naporni. Težko sprejemajo potrebe drugih zunaj svojega okvira. Možnosti za razvoj so v prilagodljivosti in odprtosti za spremembe, saj jim primanjkuje spontanosti in velikodušnosti. Poskusiti se morajo sprostiti in pustiti tudi drugim, da odločajo.