Vprašajte svoje telo, kaj je prav za vas

S starodavno šamansko tehniko lahko naravnate svoj notranji kompas na svojo dušno resnico ter v vsaki zunanji situaciji prepoznate, ali nekaj vibrira z vami ali ne. Tako lahko preverite, ali resonirate z novico na poročilih, z določenim človekom, novim projektom, dopustniško destinacijo ali določeno hrano. Stojte in nekajkrat globoko vdihnite. Usmerite svojo pozornost navznoter, opazujte, kako se vaš trebuh dviguje in spušča ob dihanju. Glasno recite: »Telo, pokaži mi občutek, ki pomeni 'da'.« Opazujte, kaj čutite. Lahko gre za ščemenje v sončnem pletežu, naval energije, mravljince v komolcu, praskanje v grlu … Recite: »Čutim (navedite senzacijo) v svojem (del telesa). Telo, pokaži mi občutek, ki pomeni 'ne'.« Opazujte in ponovite: »Čutim (navedite senzacijo) v svojem (del telesa).« Nato postavite vprašanje o tem, s čimer se ukvarjate. Tako lahko vedno vprašate svoje telo, kaj je prav za vas in kaj ne, kaj je v vaše najvišje dobro, s kakšno osebo imate opravka itd., svetuje šaman Durek.