Vprašajte se, ali je starševstvo vaše poslanstvo

Vedno obstaja skrit globlji razlog za to, da par ne more zanositi, pravijo energijski terapevti. Ko se moški in ženska borita »proti naravi«, s tem še stopnjujeta napetost in stres, kar dodatno oteži pogoje za spočetje. Zato naj na začetku vprašata svoj višji jaz, ali je starševstvo sploh njuno poslanstvo. Mnogokrat namreč ni, tako ne bo rezultata, naj par še tako močno poskuša zanositi. S terapevtom lahko pogledamo tudi pretekla življenja in dušne pogodbe vpletenih.

S spoštovanjem in razstrupljanjem telesa, zavestnim prehranjevanjem in celjenjem čustvenih ran, tudi iz preteklih življenj, lahko sicer občutno povečamo možnosti za zanositev. Ničesar ni, česar ne bi mogli spremeniti, niti v preteklosti, tako lahko premostimo ovire, razen če starševstvo ni pot naše duše. Mogočna bitja smo in ustvarimo lahko fantastično prihodnost zase, za svojo družino in planet.