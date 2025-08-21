Vplivajte na center za strah

Kdor doživlja občutek napetosti in strahu, je pravzaprav ujetnik v svoji lastni celici, v kateri center za strah v možganih povleče nase vso pozornost, on pa je povsem ohromljen. Pomaga, če se obnašamo neusklajeno s tem občutkom. Usmerite se npr. na to, da štejete avtomobile na cesti ali ptice na veji. Druga, čeprav banalna tema, sproži pozitivno napetost, ki utiša center za strah. To zakonitost lahko preizkušate zunaj, kjer pozornost vseh svojih čutov usmerite drugam ter izkušnjo pospremite še z gibanjem. Naslonite se npr. na grm, opazujte cvetje … Zaprite oči in povonjajte drevesno lubje, poslušajte šumenje listja itd. Druga metoda temelji na spoznanju, da uravnoteženje obeh možganskih polovic vpliva na sprejemanje informacij v centru za strah. Predstavljajte si torej svoj največji strah čim bolj podrobno in doživeto. Nato se obrnite in odkorakajte stran, čisto počasi in mirno. Med odhajanjem se bodo slika v mislih in občutki spremenili. Barve bodo zbledele, spomini ugasnili. S tem ste namreč spremenili strah v preteklo izkušnjo. Zasidrajte si v spomin to novo, zbledelo izkušnjo strahu, ki vam tako ne more več do živega.