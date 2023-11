Vpliv lune od 7. do 13. novembra: Občutni vremenski vplivi

TOREK, 7. NOVEMBER

Luna v devici, na koncu katere bo hkrati tudi Venera, v dobri povezavi z Merkurjem v škorpijonu in Plutonom na kozorogovem repu, bo prek slednjih vplivala na odpravljanje posledic ujm in zajezitev nevarnosti, ki jih povzročajo plazovi in hudourniki. Te bodo še vedno z grozljivo silo napajale besneče energije Sonca, združenega z Marsom v škorpijonu, ki v opoziciji z Uranom v biku konfliktno in ogrožajoče delujeta na kriznih območjih.

SREDA, 8. NOVEMBER

V tednu pred mlajem bo padajoča Luna v devici s pozitivnimi aspekti, prek reševalcev, mirovnih posredovanj in drugih, poskušala blažilno vplivati na uničujočo silo, ki jo ustvarjajo nebesni dejavniki med škorpijonom in bikom, da ne bo uničenje popolno. Še bolj organizirano bodo podobno počeli pri kontroli migracijskih tokov in preiskavah nasilnih dejanj. Stabilnejša obrestna mera bo po vstopu Venere v tehtnico ob 10.31 varčevalce navajala k sklepanju vezanih vlog.

ČETRTEK, 9. NOVEMBER

Prelomni ukrepi in dogodki se bodo morda zgodili že pred prehodom Lune iz device v tehtnico ob 9.08, ko bo aspekt sodelovanja z Merkurjem in Plutonom odobril aktivnosti varnostnih in drugih sil, nas pa vzpodbudil, da bomo kaj prenavljali, čistili, servisirali in delovali preventivno. Aspekt veselja z močnim žarčenjem Venere bo naznanjal bližajoče se dogodke in obrede, povezane z martinovanjem. Številni bodo pripravljali raznovrstno ponudbo za etnografske prireditve.

PETEK, 10. NOVEMBER

Že s tem, ko bo Merkur vstopil v strelca ob 7.25, se bo nekaj sprostilo in na plan bodo privrele informacije, ki so bile dolgo zadrževane. Čeprav jih bo še vedno poskušala omejevati blokirajoča energija Saturna v ribah, bo medijska pozornost, ki jo bo sprožala Luna v tehtnici, vendarle vse večja. Mogoča bosta kakšna afera in prerazporejanje mednarodnih enot z mirovno funkcijo. Ker bosta planeta ljubezni in prijateljstva oba dominantna, tesnejše zbliževanje med simpatijami še ne bo mogoče.

SOBOTA, 11. NOVEMBER

Luna v tehtnici bo vplivala na dobro razpoloženje pohodnikov na tradicionalnih pohodih, ki se jih bodo udeležile tudi skupine iz tujine. Za zabavo, kulturni program, kulinarično ponudbo, prodajo pridelkov in obrtnih izdelkov ter druge družabne prireditve ob prazniku vina bosta ognjevito skrbela Merkur in Venera s spodbujevalno energijo, da bo tudi izkupiček prodajalcev zadovoljiv. Kdor bo preveč vneto martinoval, ga bo popoldanski konflikt s Plutonom upognil proti tlom.

NEDELJA, 12. NOVEMBER

Pod pritiskom mlaja, ko bo Luna v škorpijonu zasledovala Sonce in Mars, ki vzpostavljata napete energije z Uranom, je pričakovati občutne vremenske spremembe, naravne in druge nesreče ter nasilje. Visoko plimovanje, poplave, potresni sunki, težave v prometu ter v odnosih zaradi sumničenj in oškodovanj ne bodo presenečenje. Tako kot premik zem­ljine se lahko čustveni nemir sprevrže v depresijo, paniko ali alergijsko reakcijo, ki bo zahtevala zdravniško pomoč.

PONEDELJEK, 13. NOVEMBER

Prazna luna v škorpijonu ob 10.27 bo v tesnem razmerju z energično delujočim Marsom, ki je dominantni planet, ter v opoziciji z Uranom, zato bodo delovale intenzivne naravne sile. Te bomo občutili na telesni in duševni ravni, zaradi krutega delovanja na kriznih območjih pa tudi na finančni, saj bi bil mogoč dvig cen, če jih ne bo nihče obvladoval. Povezovalni popoldansko-večerni aspekt z Neptunom in Plutonom bo blažil rane, bolezni in seksualne napetosti.