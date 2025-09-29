Vodni krog: vse živo je povezano in komunicira med sabo

Voda, ki jo pijemo, nikoli ne ostane v isti obliki, kot smo jo zaužili. Gre v želodec, absorbira se skozi prebavila, potuje po telesu, se poveže in komunicira z organi. Ko jo izločimo, preide v drug vodni sistem, se prečisti, izpari ter vrne na Zemljo kot dež. Nekje jo čez mnogo let nekdo spije, z njo pa prejme tudi informacije, s katerimi smo jo obogatili, izpostavljajo duhovni učitelji, ki spodbujajo, da drugače pogledamo na svet, ki nas obdaja, in vodni krog v njem.

Deli nas se torej prenašajo z vodo. Na tak način je vse živo povezano in komunicira med sabo. Izmenjavamo si vodo in z njo vibracijo, voda v nas pa posledično lahko vpliva na vse v vesolju, enako kot z vsakim pogovorom prenašamo informacije drug na drugega. Lahko bi rekli, da na neki način 'programiramo vodo' drug drugega, ko se srečamo. Zato je naša notranja naravnanost pomembnejša kot dejanja.

Razumeti vodo pomeni razumeti sebe, skrbeti za vodo v svojem telesu pa skrbeti za svojo okolico. Voda pokaže, kaj čutimo, in če smo srečni in v harmoniji, ne moremo biti zlobni do drugih in narave.