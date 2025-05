Vodnarjeva doba: Čaka nas transformacija na vseh ravneh družbe

Astrološka doba je daljše obdobje, v katerem pride do družbenega razvoja in sprememb. Vsak veliki kozmični ciklus traja približno 2000 let, 12 jih je, tako kot zodiakalnih znamenj. Sledijo si v retrogradnem zaporedju.

Astrologi si niso enotni, kdaj naj bi se začela vodnarjeva doba. Nekateri začetek označujejo s poletom človeka v vesolje in pristankom na Luni, saj je vodnar povezan z novimi izumi in letenjem. Drugi kot mejnik navajajo covid-19, okronan s konjunkcijo Jupitra in Saturna v vodnarju decembra 2020 – ko sta se v njem srečala zadnjič pred tem, se je zaključil srednji vek in začela renesansa. Vsi se strinjajo, da nam je novo dobo prinesel prehod Plutona v to znamenje. Energijo vodnarja občutimo kot skokovit razvoj umetne inteligence, upore ljudi, večjo potrebo po svobodi in glasna ekološka prizadevanja.

Človeštvo je od obstoja na Zemlji prešlo 6 velikih dob – levovo, rakovo, dobo dvojčkov, bika, ovna in rib. Levova doba – od leta 10.800 do 8600 pr. n. št. – je bil čas kreativnosti, ki se odraža z jamskimi slikarijami. Končala se je ledena doba in ozračje se je začelo segrevati. Civilizacije so častile moč sonca. V rakovi dobi – 8600 do 6500 pr. n. št. – je bil poudarek na družini, urejanju bivališč, hrani.

Energijo vodnarja občutimo kot razvoj umetne inteligence, upor ljudi, večjo potrebo po svobodi in ekološka prizadevanja. FOTO: Kharchenko/Getty Images

Častili so boginje plodnosti, matriarhat je bil na vrhuncu, razvijalo se je poljedelstvo, udomačevali so živali in se ustalili. Sledile so velike poplave, ki so navdihovale mite. V dobi dvojčkov – 6500 do 4000 pr. n. št. – so se oblikovali jeziki in pisava, pomemben je bil razvoj intelekta. Ljudje so se začeli seliti, trgovati. Pojavili so se miti 'o dvojčkih' – Kajn in Abel, Adam in Eva sta spoznala, da z zavedanjem pridejo izbire in posledice. Pojavili sta se polarnost in ločenost. Rodila se je individualna zavest.

Energija bika je vladala od leta 4000 do 2000 pr. n. št. Izumili so denar in bančništvo. Bogastvo je postalo osrednje gonilo napredka. Izboljšalo se je poljedelstvo, kar je vodilo k nastanku mest. Častili so bike in boginje plodnosti. Doba ovna – od leta 2000 do 0 pr. n. št. – sovpada z železno dobo, orožjem, bojevanjem, militantnimi civilizacijami, kot sta grška in rimska, kulti herojev. Častili so moške bogove, uveljavili patriarhat in monoteistične religije. Ego, tekmovalnost, individualizacijo so postavljali v ospredje, tako kot pogum in jemanje usode v svoje roke.

Sledila je doba rib – od 0 do 2000 n. št. Človečnost so postavili pred ego, prevladovali so sočutje, prijaznost, dobrodelnost, žrtvovanje. Razvile so se velike religije, tudi krščanstvo, ki je učilo, naj ljudje ljubijo drug drugega. Verjeli so v odplačevanje grehov kot karmične prtljage, ki se je rešimo s kesanjem in predajo. Spoznali so, da je ločenost iluzija in lahko spet postanemo celi, če povežemo jin in jang v sebi. Človeštvo se je osvobodilo kolektivne karme, tako bomo zdaj dobili več osebne svobode, ker ne bomo več vezani nanjo.