Živimo v zanimivih časih. Konzole in osebni računalniki so nekoč tvorili rivalska tabora, pri čemer so imele konzole v rokavu pomemben adut – ekskluzivne igre –, po drugi strani pa so bili – in so še – gamerski računalniki tehnično superiorni. Če je torej igralec PC hotel igrati določeno igro, je moral nabaviti še konzolo. Morda se sliši nenavadno, vendar je bilo smiselno, glede na to, kako edinstvene so bile ekskluzivne igre za konzole, kot je Sonyjev playstation. Dandanes je to enostavneje, saj pri Sonyju skrbijo, da njihove ekskluzive čez čas pridejo na trg tudi za osebne računalnike. Člo...