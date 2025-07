Vibracije organov: v vsem živem utripa energija, ki vsebuje informacije

V vsem živem utripa energija, ki vsebuje informacije. Čustvena energija, ki se poraja zaradi notranjih doživljanj - tako pozitivnih kot negativnih - učinkuje na tkivo v telesu.

Tako se naša biografija - dogodki, ki nam krojijo življenje - spreminja v biologijo. Nekatere izkušnje, ki v energijski sistem prinašajo čustveno energijo, so: pretekli in sedanji odnosi, tako osebni kot poklicni; zelo močna ali travmatična doživetja in spomini, vzorci prepričanj in stališč z vsemi duhovnimi in vraževernimi prepričanji vred.

Čustva, ki so povezana s temi izkušnjami, se zakodirajo v celično tkivo, to pa ustvari energijo, ki izraža ta čustva, pravijo strokovnjaki in to ilustrirajo s primerom, da nam ne škoduje, če nismo znali matematike, če pa nas je učiteljica zaradi tega zasmehovala, ima izkušnja čustveni naboj, ki škoduje celicam, posebno če nas spomin preganja v odraslosti oz. je za nas merilo, kako se spoprijemamo s kritikami, avtoritetami, izobrazbo ali neuspehom.

Sprememba moči frekvence

Nevrobiologi so dokazali, da so nevropeptidi – kemikalije, ki sprožijo čustva – misli, ki se spremenijo v snov. Čustva so fizični del telesa in medsebojno reagirajo s celicami in tkivi. Naša čustva so torej shranjena v našem telesu. Čustvena energija se spremeni v biološko snov. Tako kot radijske postaje delujejo glede na določene valovne dolžine energije, je vsak telesni organ in sistem usmerjen tako, da absorbira in predeluje določene čustvene in mentalne energije.

To pomeni, da vsak predel v telesu prenaša energijo na točno določeni frekvenci. Ko smo zdravi, smo uglašeni. Če predel telesa ne prenaša energije na običajni frekvenci, so tam težave. Sprememba moči frekvence kaže spremembo narave in resnosti bolezni in razkrije vzorec stresa, ki je prispeval k njenemu razvoju. Če človek intuitivno zazna, da zaradi stresnih okoliščin izgublja energijo – in ukrepa, da bi to preprečil –, se verjetnost, da se bo stres razvil v telesno krizo, zmanjša ali celo popolnoma izgine.