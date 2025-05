Vezi odnosov gradimo z več ljudmi vse življenje

Ameriška energijska zdravilka Barbara Brennan pravi, da poznamo pet vrst energijskih vezi, ki se spletajo med nami in drugimi. Prve so vezi duše, ki jih sedanja duša nosi iz izvirne povezave z bogom znotraj duhovnih svetov; druge vezi so iz izkušenj prejšnjih življenj na Zemlji in drugod.

Tretjo skupino predstavljajo genetske vezi, ki jih pridobimo s povezanostjo z biološkimi starši, sledijo izvirne vezi odnosov, ki rastejo s primarnimi skrbniki, običajno so to starši ali krušni starši. Zadnje so vezi odnosov, ki zrastejo skozi odnose z drugimi – z ljudmi, ljubljenčki, posebnimi predmeti, s katerimi imamo osebne povezave. Gradimo jih v življenju, saj spletamo odnose z vedno več ljudmi.

Vezi odnosov se nagibajo k temu, da so kopije naših vezi s starši. Če imamo sorojence, ustvarjamo vezi tudi z njimi, z vsemi, ki so člani naše primarne družine.