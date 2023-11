Veste, kaj nas čaka novembra? Ti trije datumi so za vse zelo pomembni

Novembra nas po napovedih astrologov čakajo trije precej zahtevni dnevi, a nam bo vesolje vseeno dalo priložnost, da jesen zaključimo pozitivno.

8. november

Prvi izmed treh zahtevnih dni nas čaka že v sredo, ko bo prišlo do mrka krvave Lune. To bo tudi najbolj neugoden dan v mesecu. Osmega novembra bo prišlo do kar dveh zahtevnih astroloških dogodkov hkrati. Mrk krvave lune prinaša konec in lahko zapre nekatera vrata v našem življenju.

Čeprav se sliši zaskrbljujoče, boste verjetno sčasoma našli boljšo in lažjo pot do novih vrat. Mrk krvave lune pade v znamenje bika, kar lahko vpliva na vaše finance in odnose z bližnjimi.

Ta mrk bi lahko na višji ravni lahko pomagal odpraviti tudi nekatere blokade, ki so vezane na občutek lastne vrednosti. Če se znajdete v zahtevni situaciji, razmislite, ali vas ovirajo resnične težave ali si jih le domišljate oziroma jih ustvarjate sami.

Ne glede na vse se ne izogibajte in izolirajte od bližnjih, saj vam utegne njihova pomoč pomagati. Na ta dan je mogoče tudi, da bodo od vas zahtevali, da vrnete dolgove. Če ste v preteklosti naredili kakšno napako, pa lahko pride do karmičnega poplačila.

Kot smo že omenili, se bosta na ta dan odvila dva pomembna astrološka dogodka. Poleg mrka krvave lune bo vse skupaj začinila še konjukcija Sonca in Merkurja. Vse skupaj bo zelo nepredvidljivo.

Da ne bi izgubili nadzora, je bolje, da ste na ta dan zadržani in da ne hitite z odločitvami.

16. november

Od 16. novembra do 9. decembra bodo mnogi nagnjeni k tveganjem in avanturam. Še posebej bo vse skupaj nevarno za tiste, ki bodo 16. novembra prisiljeni reševati finančne zadeve in sprejemati pomembne odločitve.

Zaradi Venere bodo mnogi preprosto nehali skrbeti za varnost, vpliv pa ima lahko tudi na zdravje, zato previdnost ne bo odveč.

21. november

Konjukcija Merkurja in Venere ustvarja zelo močne emisije in negativne energije. Na ta dan bi lahko mnogi začeli razmišljati o maščevanju.

Astrologi svetujejo, naj ne razmišljamo o starih zamerah, če ne želimo pokvariti razpoloženja sebi in ljubljenim. Ne govorite o tem, kaj se je zgodilo prej, temveč glejte le na pozitivne stvari.

Obdobja mrkov so zelo transformativna in prinašajo nihajočo energijo, ki lahko vznemiri našega duha in čustva. Astrologi po zapisu portala Žena dodajajo še, da je to čas, da se pripravite na spremembe,