Astrološka aspektna konfiguracija veliki trigon je znak neverjetnih možnosti in nadarjenosti posameznika, a če v horoskopu ne obstajajo kvadrati, ki vplivajo na akcijo, se lahko zgodi, da njegovi potenciali ne pridejo na dan. Res so pomembni tudi najbližji kvadrati ali opozicije, kajti bodo tisti, ki lahko spodbudijo akcijo, da se talent, ki ga je oseba prinesla na svet, tudi izkoristi.

Prinaša lahko sentimentalnost in lenobo. Človeku stvari z lahkoto uspejo. Zaradi enostavnosti življenja se ne zaveda svojih potencialov in ima lahko manj razumevanja za druge, ki jim je težje. Največja spodbuda k akciji je tako, če je v isti karti tudi napornejši T-kvadrat oz. vsaj nekaj kvadratov.

Pomembno je, kateri planeti so vpeti v veliki trigon. Pasivni ženski planeti (Luna, Venera in Neptun) lahko ljudi naredijo še bolj pasivne. Aktivni moški in ognjeni planeti spodbudijo akcijo in izkoristek potenciala. Saturn v velikem trigonu lahko prinese bolj racionalen izkoristek potencialov.

Če obstaja v horoskopu več velikih trigonov, lahko oseba manipulira z drugimi zaradi občutka in izkušnje, da bo šlo vedno vse le dobro in v njeno korist.

Vodni veliki trigon je najpogostejši znanilec večjega talenta. FOTO: Piksel/Getty Images

Vodni veliki trigon

Vodni veliki trigon, torej tisti, v katerega so torej vpeti planeti v vodnih znamenjih, je najpogostejši znanilec večjega talenta. Pri ljudeh, ki ga imajo v karti, se namreč kažejo zelo veliki kreativni potenciali. Veliko glasbenikov ima veliki vodni trigon, nekateri tudi zmaja. Kreativnost gre lahko na različna področja, ne le na področje glasbe (pisatelji, režiserji …). Taki ljudje znajo živeti sami, saj so sebi dovolj. Tudi v duhovnem smislu je ta konfiguracija lahko velik potencial.

Še najbolj aktiven veliki trigon je ognjeni, ker nam daje ogenj samoiniciativo. Pogosto človek, ki ga ima v karti, ve, kaj hoče in kam gre, nima pa občutka za druge, za njihove omejitve in bolečine.

Če ima nekdo veliki trigon v zemeljskih znamenjih, je talent povezan z materialnim, poslovne in finančne zadeve mu gredo od rok, tu ima srečo. Toda zaradi neverjetne sreče na tem področju ne zna vedno ceniti materialnega in se lahko zgodi, da ostane brez vsega.

Zračeni veliki trigon po drugi strani prinaša talente na intelektualnem področju in področju odnosov. To so bistri, šarmantni in zabavni ljudje, ki jih ni težko imeti rad. Dobro se znajdejo v medijih in drugje, kjer je koristno povezovati ljudi. So prej teoretiki kot praktiki, težje materializirajo svoje teorije.

Če so planeti v istem elementu in so v veliki trigon vpeti več kot trije planeti, med katerimi so tudi osebni planeti, imamo močan veliki trigon. Šibkejši pa je, če planeti niso v istem elementu.