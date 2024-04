Vedno se lahko pozdravimo

»Um zmore ozdraviti telo in zdravljenje se v večini primerov začne v glavi. Če želimo spremeniti telo, moramo spremeniti um,« poudarja dr. Lipton in doda, da je v ustreznem okolju vsak organ sposoben samozdravljenja, celo hrbtenjača, možgani, srce, prostata in trebušna slinavka. Nova spoznanja epigenetike namreč kažejo, da nismo žrtve genov, ampak so ti samo načrt, mi jih aktiviramo ali deaktiviramo s svojimi mislimi, čustvi in življenjskim slogom. Kronične bolezni so po njegovem priložnost za spremembo življenjskega sloga in miselnosti.

Dr. Kelly Turner, ki že desetletje raziskuje radikalne remisije, je ugotovila, da sta od devetih dejavnikov, ki jih navajajo »čudežno ozdravljeni ljudje«, samo dva telesna, in sicer korenita sprememba prehrane ter uporaba zelišč in prehranskih dopolnil. Preostali so prevzem nadzora nad svojim zdravjem, poslušanje intuicije, sproščanje potlačenih čustev in krepitev pozitivnih, sprejemanje podpore, poglabljanje duhovnosti in močni razlogi za življenje.

Strokovnjaki povezujejo bolezni tudi s kopičenjem energije v telesu. FOTO: Fizkes/Getty Images

Stres in bolezen

»Nismo žrtve, ampak stvaritelji,« pravi dr. Lipton. »Če živimo stresno, udejanjimo bolezen. Če stres izločimo, jo lahko odstranimo. Ljudje imajo lahko polno razvitega raka, a se ga čez noč znebijo s spremembo dojemanja in prepričanj o življenju.«

Ko dobimo diagnozo, jo moramo najprej sprejeti, kajti z upiranjem dogajanju le porabljamo dragoceno energijo za zdravljenje, nato se moramo dokopati do temeljnega vzroka bolezni in se vprašati, zakaj nas muči ta težava, svetuje. »Bolečino v rami imate lahko od takrat, ko so se v otroštvu na vas spravljali nasilneži. Prebavne težave izhajajo iz časa, ko ste dobili bratca in ste se počutili zapuščene. Celice imajo spomin, in ko se sproži, moramo nanj gledati kot na glasnika. Simptom, bolečina ali bolezen prinašajo globoko sporočilo,« pravi dr. Weissman.

»Ljudje namreč rastemo v krizah. Če vprašate ljudi, kako so rasli, vam bodo povedali, da so imeli grozno bolezen ali so se ločili. Kar koli se je že zgodilo, je razdrlo vzorec, matrico in jim obrnilo življenje na glavo,« pojasni dr. Borysenko.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na škodljivo kopičenje energije v telesu. Če si nekdo denimo nakopiči preveč ognja v telesu – zaradi preveč začinjene hrane, alkohola in stresa –, se sprva pojavi spahovanje po kislem kot znak presežka ognja. Sledi poslabšanje – zgaga. Če vztraja, se odvečna toplota širi, dobi razdraženo kožo in želodec. Nato odvečna toplota najde šibko točko v telesu. Recimo koleno, kjer se odlaga in preide v artritis.

Zdravje ohranjamo tako, da preprečujemo kopičenje fizično in v glavi – kopičenje travm, dvomov … »Celo gmotno in čustveno kopičenje prinaša poslabšanje, zastoj,« pravi Peter Crone. »Teža, ki jo nosite, blokira vaš prostor. Če blokiraš prostor, blokiraš možnosti. Krivda, jeza, depresija in zamere v ljudeh temeljijo na oklepanju nečesa. Gre za kopičenje sodb. Ko spustite od sebe, kar se je nabralo, ustvarite prostor, ki je znanilec zdravljenja.«