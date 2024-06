Več časa za vse

Se včasih počutite, kot da vas vleče v vse smeri - službene obveznosti, popoldanski tečaji, družinsko življenje, druženje s prijatelji, obiski pri babici, šport, pospravljanje in skrb za hišnega ljubljenčka …? Zdi se, kot da se vrtite v začaranem krogu obveznosti in dolžnosti, ki vam ne pustijo niti minute prostega časa. Psihologi pravijo, da si lahko hitro organizirate življenje in dobite nazaj izgubljeni čas. Napišite vse vloge, ki jih imate v življenju, na primer: zaposlena, hčerka, sestra, prijateljica, bralka, telovadka, umetnica, duhovna oseba, naravovarstvenica, glasbenica, vnukinja, nečakinja ...

Ob vsaki vlogi zapišite, koliko vašega življenja zavzema, s številkami od ena do deset (ena pomeni malo, skoraj nič, deset pa veliko, vsakodnevno). Potem preglejte, koliko časa zavzame posamezna vloga, in razmislite o tem. Morda boste ugotovili, da ste veliko predolgo pred računalnikom ali tarnate, da nimate časa za prijatelje, a vsako popoldne gledate mehiške nadaljevanke. Nato narišite še eno razpredelnico in označite, kako bi bile vloge razporejene, če bi bile uravnotežene. Odločite se, koliko svojega časa želite posvetiti vsaki posamezni dejavnosti, povezani z vlogo. Organizirajte si življenje, kot ste si zastavili na papirju. Z veliko vztrajnosti in poguma se držite svoje nove opredelitve in jo nalepite na vidno mesto v stanovanju.