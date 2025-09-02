Več bo sprememb, na zasebni ravni bo to čas večje negotovosti

Že prvega septembra se Saturn vrne nazaj v ribi in nas nekoliko bolj obremeni na psihični ravni. Prav tako prinaša ponovno več negotovosti, hkrati tudi še kakšno vremensko nevšečnost, vezano na vodo, družbeno pa več kaosa in manj reda. Tokratni september bo tudi sicer v energijah sprememb, saj se dogodita dva velika in pomembna mrka, ki bosta tako posameznike kot družbo pritiskala v vanje.

Merkur bo od 2. do 18. septembra v znamenju device, na začetku meseca, drugega in tretjega septembra, nosi nekaj stresa in nemira, saj bo na fokusu joda – takrat nam tudi narava lahko kaj ponagaja – ter v kvadratu z Uranom. Pozneje nam bo njegovo potovanje po devici koristilo, da vidimo stvari bolj jasno, smo natančnejši, spretnejši, hkrati bo tudi naš spomin boljši.

Lunin mrk bo sedmega septembra. Tako kot vedno lunin mrk prinaša posledice preteklosti, hkrati s tem spremembe, na katere ne moremo vplivati. Tokratni lunin mrk bo na zvezdi Ahernar in v pozitivni povezavi z Jupitrom, tako da družbeno prinaša prej kot ne neko rešitev, nekaj, kar nas je dolgo obremenjevalo, se lahko reši, razbremeni in osvobodi.

V tem času se lahko rojevajo iskrice za bistvene in velike družbene spremembe. FOTO: Lilkar/Getty Images

Merkur vstopi v tehtnico 18. septembra, dan zatem v devico Venera. Ker bosta v medsebojni recepciji, bodo sledili dnevi, ko se bomo znali bolj povezovati, več bo harmonije v odnosih, več strpnosti in mirnejših pogovorov. Merkur tvori ob tem prehodu v novo tudi veliki trigon z obema planetoma spremembe, Uranom in Plutonom, tako je v dneh po prestopu veliko zanimivih in modrih idej, kako spremeniti in si izboljšati življenje.

21. septembra bo sončni mrk, ki bo izjemno pomemben in bo imel dolgoročne posledice, saj tvori zmaja z vsemi transaturnovci in Saturnom. Tu se lahko začne nekaj na novo, kar bo močno spremenilo obstoječe družbene razmere. Na zasebni ravni nas kliče, da nekaj prastarega spustimo in se odpremo novostim, da bomo z natančnostjo in delom lahko gradili na novo svet, ki bo bolj povezan in z manj razprtijami. Na žalost je v času mrka Marsov kvadrat s Plutonom že aktualen, tako zna biti v krajšem času v tem obdobju tudi več agresije in nestrpnosti.

22. septembra Mars prestopi v škorpijona, kar pomeni, da bo več odločnosti, borbenosti in drznosti v času njegovega potovanja naprej po tem znamenju. Štiriindvajsetega septembra se Sonce iz tehtnice poveže v veliki trigon s planetoma sprememb, Uranom in Plutonom, in nam prinaša možnost iti v novo, v spremembe na lažji, enostavnejši način.

Če povzamem, september je vsekakor mesec sprememb. V tem času se lahko rojevajo iskrice za bistvene in velike družbene spremembe, ki jih bomo bolje videli in občutili šele v naslednjem letu. Toda vsaka stvar se mora nekje začeti. Na zasebni ravni bo to sicer čas večje negotovosti, toda pojdimo skoznjo z zaupanjem, saj se nam bo dolgoročno marsikaj razjasnilo in bomo nadalje laže delovali.