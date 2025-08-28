Vaše misli blokirajo obilje, a v noči mlaja lahko izvedete ritual za denar

Vse, kar se dogaja okoli nas, je rezultat naših misli, našega odziva na impulze naše podzavesti, zato se morate zavedati, da lahko dosežete vse, kar si zastavite, če le delate dovolj na sebi ter vlagate dovolj energije v svojo vizijo. To velja tudi za pridobivanje denarja, saj vsaka negativna misel in negativno stanje zavesti preprečujeta, da bi prišel do vas.

Večina ljudi se niti ne zaveda, da na njihovo materialno stanje vpliva njihova podzavest, zato so večne žrtve nesrečnih okoliščin, drugih in smole in ponavljajo stavke, kot so: »Tako veliko delam, a tako malo zaslužim. Strah me je, da mi bo do konca meseca zmanjkalo denarja. Nihče v moji družini nima sreče z denarjem. Za zaslužek se moram nenehno odrekati.«

Prav ta prepričanja lahko delujejo uničujoče, saj blokirajo pretok obilja. Zato se potrudite in začnite razmišljati drugače. Uporabite domišljijo in si predstavljajte, da imate veliko denarja in da vam sploh ni treba skrbeti za finančno varnost. Že medtem ko boste razmišljali tako in sprostili napetosti, se bo zagotovo nekaj spremenilo tudi na finančnem področju. Vsaj enkrat na dan pomislite na to, kaj bi storili z milijonom evrov, kaj bi storili z denarjem, ki bi ga zadeli na lotu, kar se da resnično in doživeto si predstavljajte, kako ga zapravljate.

Odprite se energiji obilja. FOTO: Metamorworks/Getty Images

Zapomnite si še enkrat, da negativne misli in skrbi ne prinašajo ničesar dobrega, da si z njimi lahko zelo zapletete življenje, tako se pri razmišljanju o denarju vedno raje osredotočite na cilj, ne na razlog oziroma potrebo po njem. To pomeni, da če recimo razmišljate o prenovi kopalnice, razmišljajte, da tega ne počnete zato, ker je stara kopalnica grda in ker cevi puščajo ter ste prisiljeni v to investicijo, ampak zato, ker si zaslužite novo, lepo kopalnico, v kateri se boste lahko razvajali.

Ena od dobrih idej je tudi to, da si začnite zapisovati želje, stvari, za katere ste hvaležni, skratka, pomembno je, da razmišljate o lepih in pozitivnih stvareh, dan pa vedno začnete z izjavo, da imate denarja dovolj za vse svoje želje. Lahko si izberete tudi talisman – ni pomembno, kaj je, le da verjamete vanj in verjamete, da vam bo pomagal do izboljšanja finančnega stanja.

Zagotovo je eden od predmetov, ki vam bo pomagal, kipec Bude ali Ganeša, poleg tega si lahko pomagate s kovanci, koruznim zrnom in celo baziliko, izvedete lahko tudi katerega od ritualov za privabljanje denarja v svoje življenje, ki ga redno ponavljate. V noči mlaja v roke vzemite nekaj denarja in izgovorite naslednje čarobne besede: »Pri soncu in ognju, želim si še več denarja. Denar prihaja k meni, in kadar ga dam od sebe, ga nazaj pride še več. Zapravljam na veliko, ker prihaja še več denarja.«