Vas vesolje podpira ali ustavlja?

Bodite pozorni na to, kako se vesolje odziva na vaše ideje, dejanja, zamisli in odločitve. Vsaka stvar, ki jo izberete, je namreč lahko usklajena z vašo življenjsko zgodbo ali ji nasprotuje. Lahko sicer trmasto rinete v nasprotno smer, a vaša prizadevanja ne bodo obrodila rezultatov.

Če si nekaj močno želite in je to pravo za vas, si vse stvarstvo prizadeva, da bi se vam želja uresničila. Ko se odločite za pot, po kateri morate iti, imate na njej občutek, da ste vodeni. Spremljajo vas pomenljiva naključja, ko se vam kaj zatakne, dobite pomoč iz nepričakovanega vira, intuitivno veste, kaj morate storiti … Lahko bi rekli, da imate ves čas prižgane zelene luči in je vaša pot ravna, jasna in gladko teče.

Ustavite se in pomislite

Po drugi strani se včasih odločimo za kaj, kar že takoj na začetku naleti na blokado. Težave se kopičijo, nič ne gre po načrtu, vpleteni ljudje zamujajo, vi ste izčrpani od nenehne borbe z nevšečnostmi. Ustavite se in pomislite. Vesolje vam prižiga rdečo luč. Ne ker bi bilo zlobno, ampak ker v svoji neizmerni modrosti in inteligenci ve, da to ni prava pot za vas. Z znamenji in ovirami samo glasno kriči, da se zavedajte tega in spremenite smer, preden se boste res zapletli.

Vsako situacijo, v kateri se znajdete, lahko pogledate s tega zornega kota. Teče, jo vesolje podpira, je namenjeno, da se zgodi? Ali je eno samo mučno prizadevanje, da se premaknete vsaj malce naprej? Če je odgovor na slednje pritrdilen, resno razmislite, česa ne počnete prav in kje morate narediti obvoz v drugo smer.