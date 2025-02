Vaš dom, vaše ogledalo: kako energija prostora vpliva na življenje

Dom je odsev naše biti, naj je to soba, stanovanje ali hiša. Pove vse o nas, našem zavedanju, vzorcih, delovanju, stopnji programiranosti ali njeni odsotnosti. Vsak dom ima dušo, zapis njegove energije je odsev energije tistih, ki v njem živijo. Dom ni kraj za razkazovanje drugim.

Dom je sveti prostor duše. Njegova vrednost ni definirana z velikostjo ali materialnim obiljem v njem. To naj bi bil kraj, kjer z nami prebivajo jasnost in spoštovanje, kjer je neusahljiv vodnjak miru in moči vedno na voljo, odnosi odsevajo

vrednote duš, ki v njem živijo. Kamor nima vstopa nič in nihče, kar ne vstopa v skladu z vrednotami, ki v njem bivajo.

Kraj, kamor se vedno vrnemo z veseljem, poln topline in ljubezni, ker imata v njem svoj prostor. Tu je vedno čas za pogovor, posluh in jasno izražanje. Ni manipulacije, teže in strahu. Čistoča doma ni le odsotnost krame in prahu. Skrb za dom je tudi skrb za njegovo energijo, pretočnost, ohranjanje in odsotnost teže. Imate tak dom? Če ne, ga lahko ustvarite.

Vse se začne z vami. Več jasnosti boste zasidrali v svoje telo, več je boste preslikali v svoj dom in s tem odvzeli moč preslikavi energij in odnosov doma, v katerem ste odraščali.