Valentinovo: to vas čaka na dan ljubezni (glede na vaš znak)

Na letošnje valentinovo nebo osvetljujeta Sonce v vodnarju in luna v biku. V astrologiji Sonce odraža zunanjo energijo, luna pa razkriva notranji svet.

Kaj lahko pričakujete od današnjega dne? Poseben ljubezenski horoskop ima The Cut.

Oven

Kaj imate? Česa si želite? Ste res zadovoljni? Luna bo osvetlila področje, povezano z vrednotami, zato boste bolj pozorni na to, kako drugi gledajo na vas.

Ste deležni spoštovanja in razumevanja, ki si ju zaslužite? Če vam oseba, ki vam je všeč, ali ste z njo v zvezi, ne izkazuje dovolj naklonjenosti, je zdaj pravi trenutek, da poveste, kaj potrebujete.

Povejte resnico, ne zadržujte se.

Bik

To valentinovo se vse vrti okoli vas … dobesedno. Ne samo, da je luna v vašem znamenju, temveč skozi vaš znak potuje tudi Jupiter, planet sreče, bogastva in obilja.

S takšno naklonjenostjo nebesnih teles vas čaka najbolj romantično valentinovo doslej. Ne glede na to, ali ste v sveži romanci ali dolgotrajnem razmerju, sedaj je čas za razvajanje.

Večerja? Koktajli? Noč v luksuznem hotelu? Karkoli si želite.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Počutite se razdvojeno, ampak glede na vaše znamenje to ni nič novega. Po eni strani ste igrivi, pustolovki in razpoloženi za spogledovanje, po drugi strani pa izčrpani.

Zakaj mora biti vse takšen projekt?

Dvojčki, ne pozabite, valentinovo je le naključni praznik in ni nujno, da mu dajete prevelik pomen. Če želite organizirati zmenek, super.

Če potrebujete spanec, tudi super.

Rak

Sanjarite o romantični večerji ob svečah s šarmantno osebo, ki vas zna očarati. Toda vaše srce trenutno potrebuje nekaj drugega.

Letos luna osvetljuje vaše področje prijateljstev in skupnosti, kar poudarja pomen platonske ljubezni. Morda bi večer preživeli z najboljšim prijateljem ali prijateljico?

Morda bi organizirali druženje širšega kroga prijateljev? Ali preprosto preverili, kako gre nekomu, ki trenutno preživlja težke čase?

Valentinovo ni rezervirano samo za romantiko, ljubezen ima veliko oblik.

Lev

Sonce v vodnarju bo aktiviralo vašo hišo partnerstva, luna v biku pa bo osvetlila vašo prihodnost, zato bo to valentinovo res nekaj posebnega.

Dajte vse od sebe: večerja v najdražji restavraciji? Da. Izmenjava razkošnih daril? Da. Rožnati cvetni listi po postelji? Da.

Na koncu dneva boste pravi kraljevski lev, ki uživa v hollywoodski romantiki. Ni osladno, je čudovito!

In nihče vam nihče ne sme vzeti.

FOTO: Gettyimages

Devica

Obožujete načrtovan, urejen in predvidljiv užitek, toda to valentinovo vas je morda presenetilo.

Luna v biku ožarja vaše področje pustolovščin, kar pomeni, da se lahko zgodi nekaj nepričakovanega.

Se bo dolgoletna simpatija končno opogumila? Ali pa bo spontani izlet pripeljal do vroče romance z neznancem? Možnosti so neskončne!

Vsekakor boste presenetili samega sebe.

Tehtnica

Kot znamenje, ki najbolj ceni odnose, je za vas vsak dan valentinovo. Vedno se trudite, da bi vaši odnosi, tako romantični kot prijateljski, cveteli.

Letos vas vesolje spodbuja, da greste še dlje. To bo odlična priložnost, za izražanje čustev, želja, skrbi in sanj.

Ne bojte se biti ranljivi.

Če vaš partner ne zna sprejeti prave intimnosti, morda sploh ni prava oseba za vas.

Škorpijon

Obožujete igro zapeljevanja, kaj pa preprosto prijetno druženje? S Soncem v vaši hiši doma in družine ter z luno v vaši hiši partnerstva je to valentinovo namenjeno sprostitvi in občutku varnosti.

S tem ne boste izgubili privlačnosti, boste pa bolj pomirjeni.

Prepustite se nežnosti!

FOTO: Gettyimages

Strelec

Ste pustolovec, toda letos bi morali načrtovati vnaprej. Najbrž ste nekoga že povabili na zmenek in niste čakali do zadnjega trenutka.

Če je nekdo izrazil zanimanje za vas, se ne pretvarjajte, da vas ne zanima.

Luna bo osvetlila vaše vsakodnevne rutine, zato je pravi čas, da ste organizirani in premišljeni pri svojih naslednjih korakih.

Kozorog

Trdo delate. Prav zato si zaslužite nekaj zabave. Ne glede na to, ali ste v zvezi ali samski, poskrbite, da si boste vzeli čas za užitek.

Kaj vas osrečuje? Kaj vas napolni z energijo?

Ne skrbite, kaj si mislijo drugi. Ljubezen je tudi ljubezen do sebe.

Vodnar

S Soncem v vašem znamenju in luno, ki osvetljuje vašo notranjo bit, vas bo to valentinovo spodbudilo, da premislite o svojem edinstvenem pogledu na ljubezen.

Vi in vrtnica? Čokolada? Preveč klišejsko? Ni problema! Naj se izrazi vaša kreativna plat. Pa naj boste sami ali s partnerjem.

Dan naj bo dan navdihujoč, ne omejujoč!

FOTO: Fcscafeine/Gettyimages

Ribi

Ste imeli preroške sanje? Seveda! Ste intuitivna riba in to ni nič nenavadnega. A sedaj je čas, da še posebej pazite na sporočila, ki se vam razkrivajo v podzavesti.

Sonce osvetljuje vaše skrite misli, luna pa področje komunikacije, zato boste morda najprej začutili ljubezen, nato pa se bo ta še uresničila.