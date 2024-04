Vaja pernata kača: povezali se boste s kozmično energijo

Mirno sedite na tihem kraju, sprostite se in dihajte v naravnem ritmu. S svojim notranjim očesom si predstavljajte čudovito kačo, ki se cikcakasto premika po zraku. Nežno leti okoli vašega telesa in s svojim gibanjem ustvarja veter in energijo, ki vas spodbuja k delovanju. Vdihnite in izdihnite. Zamislite si žarek svetlobe, ki prodira v vašo kronsko čakro. Osredotočite se nanjo in na kozmično energijo, ki vam jo prinaša. Zaupajte intuiciji in poslušajte, kaj vam pravi.

Kača nato odleti stran, svetloba pa se umakne nazaj v nebo. Posedite in dihajte. Spustite vse, kar vam krade pozornost in onemogoča prebujeno zaznavanje. Ko ste pripravljeni, odprite oči. To šamansko vajo lahko izvedete, kadar začutite.