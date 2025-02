V odnosih pazite na energijo in prevzemite nadzor nad tem, kako drugi vplivajo na vas

To, da drugi energijsko nenehno vplivajo na vas, in to ne samo dobro, ne pomeni, da morate zapustiti družino in prijatelje, ampak da si morate vzeti dovolj časa in prostora za duhovni razvoj. Zavedajte se, da imajo družina in prijatelji že vnaprej določeno stanje zavedanja, ki jim govori, kdo ste in kako naj bi se vedli.

Prepoznavajo vas prek programa svojih osebnih pričakovanj. Opazili boste, da vas želijo potegniti v svojo resničnost. Všeč jim bo, če boste takšni, kot so vas vajeni, namesto da bi vam dovolili, da ste taki kot zdaj. Lahko vas bodo poskusili preglasiti, utišati ali vas bodo dajali v nič, ne bodo cenili vaših dosežkov, njihovo mnenje bo edino pomembno. Ni se treba oddaljiti od vseh - prevzemite nadzor nad tem, kako vplivajo na vas.

Ne dovolite jim preveč

Vaša krivda je, da jim dovolite preveč. Imate moč, da upravljate svojo usodo, zato jim ni treba očitati, da manipulirajo z vami. Bodite pozorni na svoje misli. Zavedajte se, kaj se vam dogaja v vsakem trenutku, hkrati ne mečite biserov svinjam. Zavedati se morate, da vas lastne percepcije dobrote, sebičnosti in prijaznosti lahko potegnejo nazaj. Ustavite se, če razmetavate nasvete ljudem, ki jih nikoli ne upoštevajo, ker so raje nesrečni. Zdrava sebičnost pomeni, da imamo zdravo samozavedanje.

Odkritost do sebe pokaže tudi, kako sami manipuliramo z drugimi. Če moramo nekoga nadzorovati, da dobimo, kar želimo, to ni prava oseba za nas. Drugi naj bi namreč delovali v harmoniji z nami kot jin in jang. Pozorni bodite tudi na svojo energijo čustev. Recimo, da si močno želite, da nekdo skrbi za vas, zato projicirate to energijo nanj. Morda se ne zaveda, da prihaja ta energija od vas, a ga čustveno izčrpava.

Čuti težo in tesnobnost. To je čustveni prenos, ki se vam bo vrnil kot bumerang. Vaša nezadržna potreba po posedovanju tega človeka bo prej ali slej sprožila depresijo in obup v vas. Sprožili ste energijski napad, ki ne more ostati brez posledic, zato se mu izogibajte za vsako ceno.