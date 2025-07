V numerologiji ima posebno energijo ime: vpliva na našo usodo

V numerologiji ima posebno energijo ime, saj nas oblikuje in vpliva na našo usodo. Imena s tremi črkami, kot so Tia, Pia, Lan, Maj, tistim, ki jih nosijo, prinašajo burno življenje. Težko najdejo smisel, so zelo občutljivi in hitro prizadeti. Stvari se lotevajo površno in so muhasti.

Osebe z imeni s štirimi črkami se trudijo najti ravnotežje in stabilnost – in po navadi jim to tudi uspe. Rade so v središču pozornosti, so zelo komunikativne, velikokrat se obnašajo izzivalno in le redko lahko zadržijo kaj zase, zato jim ohranjanje skrivnosti ne gre dobro od rok.

Nosilci imen s petimi črkami so odlični diplomati, z njimi se da vedno vse dogovoriti brez težav, vendar so radi vedno prvi. Velikokrat druge presenetijo s spontanimi odločitvami, ki so težko razumljive.

Osebe z imeni s šestimi črkami, kot sta Mateja in Gašper, veljajo za umirjene in zadovoljne. Le redko se pritožujejo, so marljive in disciplinirane. So tudi precej skromne in hvaležne za vse, kar imajo v življenju.

Imena s sedmimi črkami imajo nestanoviten značaj, težko se ustalijo in mnogokrat letajo od cilja do cilja. Kljub nadarjenosti za določeno področje jim ravno zaradi nestanovitne osebnosti velikokrat ne uspe.

Imena z osmimi črkami veljajo za osebe, ki so precej naporne in imajo težek značaj. Vedno se za kaj borijo, hitro se zapletejo v prepir in so rade neodvisne. Zato si izbirajo poklice, v katerih so samostojne, saj nerade delajo v skupinah.

Imena z devetimi črkami imajo duhovno razsvetljeni, radi se učijo in ljudje jih običajno poslušajo in sledijo njihovim nasvetom. Imajo zelo dobro razvito intuicijo, česar se zavedajo. Njihova slaba lastnost je, da se težko izkopljejo iz vrtinca istih misli in težko vidijo širšo sliko.

Osebe z imenom z desetimi črkami veljajo za umirjene, le redko kaj ali kdo jih vrže s tira. Ko je njihovega potrpljenja konec, se drugi ustrašijo njihove reakcije, saj znajo glasno in jasno povedati, da je meja njihove potrpežljivosti presežena.