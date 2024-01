V krizi ostanite mirni

Vsi smo kdaj na tleh, življenje se nam podre in pademo v črno luknjo. Tedaj se smilimo sami sebi in iščemo razlog, zakaj se nam je to zgodilo. Toda kriza ni plod krivične usode. Kot strogi, zoprni in nepopustljivi prometni policist je v križišču, na katerem rineš v napačno smer. Na živce ti gre, ko te ustavi in preusmeri, a se na koncu izkaže, da ti je v resnici pokazal boljšo možnost. Stvari, ki nam jih je življenje odvzelo, se pozneje izkažejo za katastrofo - čeprav se jih oklepamo, ko smo še čustveno vpleteni vanje. Kljub temu da se sprva zdi, da nam je nekaj odvzeto, ko odpadejo napačne poti in izbire, nam je vedno dana nova, boljša priložnost, vmes pa lahko odkrijemo svojo notranjo moč in trdoživost. Da se vse zgodi ob pravem času, je precej zlajnana fraza, ko si v stiski. A še kako drži! Pri tem je treba vedeti še nekaj: pravi čas, da se nekaj zgodi, je kombinacija duhovne pripravljenosti in usklajenosti s širšo sliko. Tudi ko razdelate vse potrebno pri sebi, morate počakati, da enako storijo drugi v vaši zgodbi. Prav to, da še ne vidimo širše slike, nas največkrat bega. Stojimo na mestu, čutimo, da smo naredili vse, a se nič ne premakne. Ko se nam to dogaja, se opomnimo, da ne vemo, kaj ima vesolje v načrtu za nas in kaj mora še dozoreti, preden se vse sestavi v popolno sliko.

Ne domišljajte si, da vam bo vedno tako težko kot zdaj. Zavedajte se, da bo minilo. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Ob težkih preizkušnjah zato predvsem ne dovolite, da vas zlomijo, pahnejo v depresijo in vam znižajo vibracijo, saj se boste tako še teže pobrali. Ne zapadajte v vlogo žrtve, ne smilite se sami sebi, ne mrcvarite se z nesmiselnimi vprašanji in očitki, ne hranite negativnih čustev, ne preigravajte preteklih dogodkov, ne kažite s prstom na druge. Ustavite se in bodite v trenutku. Sprejmite, da se je zgodilo nekaj hudega in da ne morete vplivati na to. Razumite, da je vse del procesa in vas nečesa uči. Ne domišljajte si, da vam bo vedno tako težko kot zdaj. Zavedajte se, da bo minilo. Spustite potrebo po nadzoru, naj življenje samo naredi, kar je treba. Čeprav vam je hudo, poglejte na to kot na lekcijo, prehod v nov ciklus, naporno, a nujno spremembo v pravo smer. Sprejmite, da to še ni bil pravi moški, da to še ni prava služba za vas, da vam določeno stanovanje ni bilo namenjeno, ker vas čaka boljše ... Brez obtoževanja, premlevanja in obupovanja dan za dnem vztrajajte, opazujte svoje notranje procese, ne da bi zapadali v čustva, in počakajte, da se vam slika zjasni in se premaknete naprej. Ko se bo, največkrat čez pol leta, vam bo popolnoma jasno, zakaj se je moralo zgoditi tako, kot se je.