Utelešajo se svetlobne duše

Pokojna regresoterapevtka Dolores Cannon je delala z več tisoč strankami in izdala 17 knjig o preteklih življenjih, Nezemljanih, življenju na drugih planetih, Jezusu in Nostradamusu …

Dejala je, da prav zdaj živimo v najvznemirljivejšem času v zgodovini vesolja. Opazila je, da prihaja k njej na regresije vedno več ljudi, ki so ji v transu povedali, da prej še niso živeli na Zemlji in da prihajajo iz drugih dimenzij kot svetlobna bitja, da bi pomagali planetu pri prehodu na višjo frekvenco.

V nasprotju z Zemljani niso ujeti v karmični krog istih lekcij, tako lahko pomagajo očistiti Zemljino vibracijo. Seveda po rojstvu nimajo spomina o svojem izvoru, a delujejo s posebno energijo. Zemlja je namreč planet z najgostejšo energijo v vesolju. Duše, ki se utelesijo na njem, so pogumne, saj je življenje tu težko. A čiste in napredne duše so ji povedale, da so se za to vseeno odločile, ker so slišale klic, da jih planet potrebuje.