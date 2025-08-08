DUHOVNA MODROST

Ustvarjalno osebnost vedno zanima več področij, ne zna se usmeriti samo na eno

Obdajajo jo predmeti, povezani s tujimi kulturami.
Fotografija: Ustvarjalni tip zaznamujejo ustvarjalnost, radovednost, domišljija. FOTO: Dima Berlin/Getty Images
Odpri galerijo
Ustvarjalni tip zaznamujejo ustvarjalnost, radovednost, domišljija. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

M. B. Z.
08.08.2025 ob 18:15
M. B. Z.
08.08.2025 ob 18:15

Poslušajte

Čas branja: 1:36 min.

Predmeti okoli nas veliko povedo o našem značaju, pravijo psihologi. Ni namreč vseeno, ali živimo v redu, popolni čistoči ali kreativnem kaosu. Odprte, svobodomiselne in radovedne ljudi lahko nemudoma spoznamo po predmetih, ki jih označujejo.

Na njihovih knjižnih policah so turistični vodniki in priročniki s strogo specializiranih področij, na primer o jazzu, fotografiji, modi v art deco slogu … Na mizi ustvarjalnih ljudi boste videli beležnice, fotografski aparat, čopiče, dnevnik ali album s fotografijami. Ustvarjalni tip namreč rad ureja zbirke svojega zanimanja, shranjuje spomine in se preizkuša v različnih ustvarjalnih tehnikah.

Nenavadni predmeti

Ta tip vedno zanima več področij, ne zna se usmeriti samo na eno, poleg tega ga obdajajo predmeti, povezani s tujimi kulturami. V njegovem domu zlahka najdete predmete z vseh vetrov – tibetanski molilni mlinček, kipce indijskih bogov, globus, nizozemske lesene cokle …

Njihovi predmeti so pogosto nenavadni – sodobna umetniška dela, posebne razglednice, nenavadni afriški kipci za plodnost … Toda vsak od njih ima svojo zgodbo in je povezan z določeno izkušnjo in spominom, kajti prav to je tisto, kar mu daje občutek varnosti in sidra v njegovem sicer precej razpršenem svetu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

spomini dom umetnost predmeti duhovna modrost fotografija pohištvo značaj ustvarjalna osebnost

Priporočamo

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.