Ustvarjalno osebnost vedno zanima več področij, ne zna se usmeriti samo na eno

Predmeti okoli nas veliko povedo o našem značaju, pravijo psihologi. Ni namreč vseeno, ali živimo v redu, popolni čistoči ali kreativnem kaosu. Odprte, svobodomiselne in radovedne ljudi lahko nemudoma spoznamo po predmetih, ki jih označujejo.

Na njihovih knjižnih policah so turistični vodniki in priročniki s strogo specializiranih področij, na primer o jazzu, fotografiji, modi v art deco slogu … Na mizi ustvarjalnih ljudi boste videli beležnice, fotografski aparat, čopiče, dnevnik ali album s fotografijami. Ustvarjalni tip namreč rad ureja zbirke svojega zanimanja, shranjuje spomine in se preizkuša v različnih ustvarjalnih tehnikah.

Nenavadni predmeti

Ta tip vedno zanima več področij, ne zna se usmeriti samo na eno, poleg tega ga obdajajo predmeti, povezani s tujimi kulturami. V njegovem domu zlahka najdete predmete z vseh vetrov – tibetanski molilni mlinček, kipce indijskih bogov, globus, nizozemske lesene cokle …

Njihovi predmeti so pogosto nenavadni – sodobna umetniška dela, posebne razglednice, nenavadni afriški kipci za plodnost … Toda vsak od njih ima svojo zgodbo in je povezan z določeno izkušnjo in spominom, kajti prav to je tisto, kar mu daje občutek varnosti in sidra v njegovem sicer precej razpršenem svetu.