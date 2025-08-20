Ustvarite svojega magičnega pomočnika in naj vam dobro služi

Ideja magičnega pomočnika deluje na podobni osnovi kot zgoščena čustvena energija. Ko vstopite v prostor in se v njem dobro ali slabo počutite, so vzrok za to lahko nakopičena, z močjo nabita čustva (recimo prepir), ki so bila v njem, preden ste prišli. Vaš pomočnik nosi podoben čustveni naboj, samo da izhaja iz vas in ga zavestno ustvarite v mislih z vsem podrobnostmi, podobo in nalogo, ki naj jo opravi za vas. To zgoščeno energijo, ki ste si jo namerno zamislili, lahko uporabljate v različne namene, tudi za to, da si izboljšate življenje ali vanj vnesete, prikličete nekaj, kar si zares želite.

Odločite se, za kaj ga potrebujete in kako bo opravil nalogo. Določite realni časovni okvir, v katerem naj jo izvede. Izberite ime, vezano na nalogo, in videz pomočnika. Predstavljajte si ga čim bolj podrobno. Spoznajte se z njim. Uporabite domišljijo in ji pustite prosto pot. Uporabite moč čustev, da postane del vaše resničnosti, da ste prepričani, da res obstaja. Lahko izberete tudi bivališče zanj. Na koncu pa že vnaprej določite, kako dolgo bo obstajal. Ko opravi nalogo in ga ne potrebujete več, si predstavljajte, da se razblini v vesolje in ga ni več.

Pri delu z magičnim pomočnikom vedno že vnaprej upoštevajte posledice. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Da si boste zadevo laže predstavljali, si predstavljajte amulete. Tudi vsak amulet ali (zaščitni) talisman nosi določeno energijo, željo ali namen, ki je močno skoncentriran v njem. Magični pomočnik deluje po enakih načelih, le da predmeta, v katerem biva, ne nosite fizično s seboj, ampak deluje samostojno.

Lahko jih ustvarite več, vsakega s svojo nalogo. Vaše želje, torej njihove zadolžitve, so lahko različne. Morda si želite, da vam prinesejo nekaj denarja, partnerski odnos, zdravje, lahko je to vaš osebni zaščitnik, ki vas brani, čuva vaš dom in premoženje, vas varuje na cesti, lahko je to pogum, sreča, prijateljstvo, obilje, kar koli si želite …

Pozorni bodite le na to, da pomočnika ne smete zlorabljati za to, da bi komu škodili ali povzročili kaj slabega. Zle energije namreč delujejo zelo podobno kot črni uroki – obrnejo se proti tistemu, ki jih je ustvaril, in mu škodijo veliko bolj, kot je sam želel škoditi nekomu drugemu. Uporabljajte jih za dobre reči, svoje srčne želje, pri tem se držite etičnih načel in bodite vedno prepričani, da ne počnete ničesar slabega ali grdega.

In še to: pri delu z magičnim pomočnikom vedno že vnaprej upoštevajte posledice. Komu lahko pomaga in koga prizadene, kaj se lahko zgodi. Ustvarjate namreč energije, ki imajo resnično moč in lahko povzročijo spremembe v vašem življenju in v vaši okolici.