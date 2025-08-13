DUHOVNI NASVET

Ustvarimo magičnega pomočnika: ko opravi nalogo, ga odslovimo

Je močna energijska pojavnost, ki smo jo ustvarili s svojo energijo. Je del nas, zato se ga ne bojmo.
Predstavljajmo si, kako je pomočnik videti. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images
Predstavljajmo si, kako je pomočnik videti. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images

M. B. Z.
13.08.2025 ob 15:15
M. B. Z.
13.08.2025 ob 15:15

Zakon privlačnosti pravi, da tisto, v kar usmerjamo energijo, postaja močnejše, in tisto, čemur ne posvečamo pozornosti, utone v pozabo. Ko pogosto mislimo na nekoga, krepimo povezavo z njim. Ko si nečesa želimo, pošiljamo željo v vesolje. Da bi laže upravljali vso to nevidno energijo, ki jo dnevno ustvarjamo in hranimo, ji lahko damo konkretno obliko in nalogo. Postane lahko naš magični pomočnik.

Misel je energija, želja, kar hočemo, pošiljamo v vesolje in s svojim energijskim nabojem sprožamo možnost uresničitve. Magični pomočnik je nekaj, kar ustvarjamo in počnemo vsak dan, a se tega ne zavedamo – ko si nekaj zaželimo, na nekoga pomislimo, si za nekaj prizadevamo. A te misli so nenadzorovane, naključne, manj osredotočene in z manj določenim namenom.

Prepričani moramo biti, da res obstaja, da nam lahko pomaga. FOTO: Fcscafeine/Getty Images
Prepričani moramo biti, da res obstaja, da nam lahko pomaga. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Razlika med temi spontanimi željami in magičnim pomočnikom je v tem, da pri slednjem vse to združimo v močno energijsko pojavnost, ki ste jo ustvarili s svojo čustveno in miselno energijo. Pravzaprav je pomočnik del nas, zato se ne bojmo, da se igramo s čim tujim ali nepoznanim. V resnici gre le za lasersko usmerjeno željo ali hotenje, ki dobi dodatno moč, ker jo redno krepimo in pričakujemo, da bo izpolnila našo namero. Ker ima ime in pojavo, si jo laže predstavljamo. Imenovali bi jo lahko tudi zelo močna srčna želja z imenom in obliko.

Mi določamo pravila igre

Najprej se odločimo, za kaj pomočnika potrebujete. Zastavimo si cilj. Kaj želimo, da opravi za nas? Bodimo čim bolj natančni in si predstavljajmo cilj. Ne omejujmo se z logiko, upoštevajmo svoje želje. Odločimo se, kako bo opravil nalogo. Lahko mu sicer pustimo proste roke, a potem bomo izgubili nadzor in morda nam ne bo všeč, kako se loteva zadeve. Če nam ne bo mar, če je mimogrede kdo prizadet, tudi pomočniku ne bo.

Mi določamo pravila igre, zato bodimo čim bolj natančni. Določimo realni časovni okvir, v katerem verjamemo, da se lahko zgodi, kar pričakujemo. Pomočnik bo verjel, kar bomo določili, ko ga bomo ustvarjali. Izberimo mu ime in osebnost, povezano s ciljem. Če si želimo izboljšati ljubezensko življenje, ga lahko imenujemo Ljubezen, Strast, Ljubimec, Odnos. Tudi zamislimo si ga po fizični podobi idealnega partnerja in določimo, naj pritegne takšne moške v vaše življenje. Podrobno si ga predstavljajmo. Uporabimo domišljijo in ji pustimo prosto pot.

Naj se izriše pred nami, kot bi bil resničen. Opazujmo ga in si ga oglejmo. Potrudimo se in vnesimo čim več čustvene energije v ta korak, da ga okrepimo. Pomočnik mora postati del naše resničnosti in prepričani moramo biti, da res obstaja, da nam lahko pomaga. Nato določimo, kako dolgo bo obstajal. Ko ga ustvarimo, ne moremo pustiti, da v nedogled 'visi' okrog nas. Ko opravi nalogo, ga moramo odstraniti ali mu dati drugo zadolžitev. Je resnična sila, ki vpliva na nas in okolico, dokler obstaja. Ko opravi nalogo in ga ne potrebujemo več, si predstavljajmo, da se razblini v vesolje in ga ni več.

