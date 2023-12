Tehnika, ki po mnenju gurujev pomaga pri obnavljanju celic in popravlja DNK

Guruji pravijo, da tu opisana tehnika pomaga tudi pri obnavljanju celic in popravlja DNK, uravnava levo in desno možgansko polovico in deluje podobno kot jogijsko izmenično dihanje skozi nosnice. Stojimo, noge so malce narazen, in položimo desno roko pred trebuh, z dlanjo navzdol. Komolec je nežno upognjen, leva roka ob telesu. Nato hkrati dvignete obe roki. Leva naj se ob telesu pomika navzgor, desna pa pred njim, dokler se ne stakneta nad glavo.

Popolnoma iztegnjeni sta, z dlanmi skupaj. Malce počakajte, nato jih pomaknite navzdol, s tem da leva roka zdaj počiva pred trebuhom, desna pa ob telesu. Nadaljujte izmenično trikrat na vsako stran oziroma dokler ne ulovite ritma. Lahko bo trajalo kak teden, da se boste navadili gladko izvajati vajo. Telo namreč učite slediti gibom brez vmešavanja uma.