Uran v dvojčkih napoveduje velik znanstveni napredek

Veliko astrologov povezuje Urana v dvojčkih z drugo svetovno vojno in državljansko vojno v ZDA. A v času slednje je bilo veliko velikih konjunkcij in težkih kvadratov, tako ne moremo za vse kriviti Urana. Prišlo je do hitrega razvoja letalstva in avtomobilizma, novosti v šolstvu in pri prenosu informacij. Američani so sicer državo zasnovali v času Urana v dvojčkih, pri njih se bo želja po enakosti, bratstvu in svobodi s tem prehodom okrepila in lahko pride do nemirov, notranjih konfliktov, a zmagati ne more nič drugega kot liberalna misel, saj je država na njej utemeljena.

Vremensko bomo v tem času razumeli uničevalnost sile vetra, tornadov ... Družbeno bo prehod prinesel potrebo po novostih v šolstvu, trgovini, letalstvu in prevoznih sredstvih.

Pričakujemo lahko tudi upore. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Ker se bodo transsaturnovci povezovali med seboj, prihajajo leta, ko znanost lahko naredi presežne premike, odkrije novo tehnologijo, ki bo odprla prehod v vesolje. Duhovno lahko prihajajo k nam ideje, ki bodo spremenile življenja in družbeni ustroj. Zaradi Urana v dvojčkih in Plutona v vodnarju bo imela množica veliko moč in ne bo pustila manjšini, da jo vodi v nezdrava okolja. Dvig zavesti je do 2028. lahko ekstremen, a to lahko nosi tudi več nemira večini in psihične težave, ko spuščamo eno paradigmo in se rojeva novi svet.

Do 2036. bo Pluton izmenično hodil na Sončevo mejo, do takrat bo še velika potreba po moči, ki se lahko izraža skozi vojaško merjenje moči ali potrebo bogatih, da nadvladajo ali zasužnjijo revnejše, a množica se ne bo dala. Zaradi tega so lahko upori in revolucije, da zgradimo boljši svet. Od leta 2036 dolga doba druge realnosti, ki bo manj obsedena z močjo in bo imela več potrebe po povezovanju in harmoniji.

Zgodilo se bo nekaj šokantnega

Letos bo Uran v dvojčkih od 7. 7. do 8. 11. Nato se vrača v bika in spet v dvojčka 26. 4. 2026. Ker se letos povezuje z Neptunom (30. 8.) in Plutonom (ne eksaktno, okrog 20. 9.), se bo že pokazalo, kakšne spremembe prihajajo. Ker 21. 9. sončni mrk povezuje transsaturnovce in Saturna v konfiguracijo zmaj, se bo zgodilo nekaj šokantnega in transformativnega. Ne enostavnega, saj zmaj kliče katarzo, sprememba, ki jo potrebujemo kot družba.

Od 16. do 18. 7. 2026 bo lotos treh transsaturnovcev, duhovno je to znak napredka, dviga zavesti, moči dostopati do višjih znanj. Družbeno prinaša razvoj znanosti, močno intenzivno silo, ki vznemirja svet. Bodite v svojem stebru, da vas nenavadni dogodki in vibracija ne bodo lomili. Ker je lotos središčna točka Neptuna med Uranom in Plutonom, je to lahko tudi znak nove bombe ali česa rušilnega. Marsikaj je v naših rokah, peščica, ki se trudi dvigniti zavest, z vztrajnostjo to lahko naredi.

Uran in Pluton sta zadnjič v trigonu v 2028. Nova znanost lahko privede nove vire energije, a tudi bitko za moč. Zaradi kvadrata Saturna in Plutona upajmo, da potreba po moči ne uporabi nove tehnologije za rušenje.

V 2032. se v dvojčkih srečata Saturn in Uran. Več bo nemira. Uran avgusta 2032 prvič zapusti dvojčka, maja 2033 dokončno.