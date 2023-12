Upravljajte svojo energijo. Postavite si nove cilje

Greg Braden, znanstvenik in duhovni učitelj, razmišlja o prihodnosti in pravi, da je nesmiselno nadomeščati svojo »mogočno notranjo tehnologijo« z zunanjo, da bi se počutili varne.

»Prav to želi doseči transhumanizem. Znanost mora kljub napredku ohraniti moralo in človeške vrednote. Odlično je, če lahko tehnologija olajša življenje npr. poškodovanim vojnim žrtvam, ne smemo pa dopustiti, da nadomešča človeško čustveno in seksualno intimnost. Raziskave namreč že kažejo, da pametna tehnologija in računalniške igrice vplivajo na plodnost in se v zahodni populaciji pri moških niža število semenčic. To je še bolj skrb vzbujajoče, če vemo, da se naše telesne sposobnosti evolucijsko ohranjajo, le če jih uporabljamo. Če bo torej prevladala uporaba zunanje tehnologije pred našimi notranjimi potenciali, jih bomo v naslednjih generacijah izgubili,« svari.

A Braden kljub vsemu ostaja optimist. »Verjamem, da trenutno stanje sveta prinaša nove priložnosti. Sami morate postati tisto, kar si želite videti v svetu – in usposobljeni ste za to, da to dosežete. Upravljajte svojo energijo, vitalnost, sprostite svoje neskončne možnosti samozdravljenja, uporabite svojo notranjo tehnologijo,« pravi.

»Vaše vsakodnevne odločitve in odnos do drugih naj izhajajo iz ljubezni. Postavite si nove cilje, meditirajte, da bodo vaši možgani in srce delovali bolj koherentno. Bodite čuječi, vadite jogo, pranajamo, dihajte! Veliko več ste namreč kot to, kar so vam dopovedovali v preteklosti!«