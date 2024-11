Ujeti v nasprotje: jaz imam prav, ti pa ne

Šaman ​Durek pravi, da je obsojanje samo eden od izrazov dvojnosti, polarnosti sveta, ki je rezultat matrice, v kateri živimo. Poudarja, da so se ljudje v njej ujeli v nasprotje med »jaz imam prav, ti pa ne«.

»Obsojanje je v resnici orodje teme, ki prikriva resnico in spodbuja človeško aroganco,« pravi in doda, da je sodba v resnici samo naše mnenje, nič več kot to.

Obsojanje je samo eden od izrazov dvojnosti, polarnosti sveta.

»Ko obsojamo druge, želimo dokazati, da je naše prepričanje pravo. Pri tem se ne zavežemo resnici, ampak temu, da imamo prav. Naše sodbe tako samo še krepijo temo, kar pomeni, da smo s tem avtomatično izgubili energijo. V obsojanje in presojanje se namreč zatekamo, ko nekaj spodbudi naše notranje rane, zato potrebujemo pogum in pripravljenost, da jih presežemo in nam ne bo treba več s prstom kazati na druge.«