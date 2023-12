Tudi vi zadnje čase opažate veliko vran? To bi lahko bilo sporočilo vesolja

Vrane so si tradicionalno gledano izborile mesto kot večinoma negativni elementi, v resnici pa imajo nekoliko bolj dinamičen in pester obstoj. Po različnih tradicijah in legendah lahko vrane zlahka potujejo skozi različne dimenzije, kot so kraljestvo sanj, dežela mrtvih, dom bogov, pekel in nebesa. Pogosto nosijo sporočila s tega in onega sveta. Slovijo po svoji inteligenci, so socialno zelo razvita bitja, imajo kompleksne metode v medsebojnem komuniciranju. V kombinaciji z visoko razvitim spominom je njihovo vedenje drugačno od katere koli druge družine ptic.

Kaj torej pomeni, če v zadnjem času opažate veliko vran?

Spremembe

Vrane v vseh kultura veljajo za znanilce sprememb. Predstavljajo globoke in močne elemente narave. Prisotne so povsod, kjer sta življenje in smrt. Niso podvržene enakim kapricam kot druge ptice. Če se odločijo nekam oditi, je to zato, ker si to želijo, ne zato, ker je od tega odvisno njihovo preživetje.

Magija ali jasnovidnost

Vrane so pogosto povezane z magijo in nevidnimi silami. Znane so kot čarobni spremljevalci čarovnic in slednje pogosto prevzamejo obliko vrane. Ko se vrane pojavijo v sanjah, to pomeni, da so v njih elementi resnice.

Lahko tudi pomeni, da višja sila ali duh poskuša govoriti z vami. Bodite pozorni na sporočilo, saj se vrane pojavijo samo v času hude stiske.

Prav tako imajo sposobnost videti našo dušo. Če torej vrana komunicira z vami, bodite pozorni na globlji pomen, saj vrane komunicirajo le z izbranimi dušami.

Smrt

Je najbolj znana povezava z vranami. Številne kulture imajo izročilo, po katerem vrana igra vlogo pri vodenju duše. Povsod po svetu je vrane mogoče videti na pokopališčih, od nekdaj pa so jih srečevali tudi na bojiščih.

Lahko se pojavijo, ko nekdo umre, lahko pa tudi prenesejo sporočilo od pokojnika.

A vrane ne kažejo vedno na skorajšnjo smrt osebe. Njihova prisotnost lahko pomeni tudi, da je smrt prežala na osebo, vendar je šla naprej.