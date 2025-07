Tudi denar ima energijsko polje

Robert Mason, avtor vizualizacijske tehnike za priklic denarja, je povsem po naključju začel raziskovati, kako se lahko povežemo z različnimi energijskimi polji, da bi manifestirali, kar si želimo. Ko se je končalo njegovo dolgoletno razmerje, se je trdno odločil, da bo dobil nazaj žensko svojih sanj. Poskusil je vse, nato pa so mu znanci predstavili nekoga, ki naj bi obnavljal razdrta razmerja z nekakšno vodeno meditacijo.

Ni se spraševal, ali gre za zakon privlačnosti ali hipnozo, glavno je bilo, da je metoda delovala - bivše dekle ga je poiskalo in spet sta bila srečno skupaj. A ker je bil znanstvenik po duši, mu zadeva ni dala miru in odločil se je, da bo pojav raziskal. Več let je eksperimentiral, da bi našel dokaze, in s pomočjo znancev izmojstril postopek za komunikacijo z energijskim poljem odnosa, zdravja ali denarja v alfa stanju možganskih valov.

V knjigi Morfična polja Mason poudarja, da moramo za uresničenje česar koli upoštevati tri dejavnike. Rezultat si moramo iskreno močno želeti, o izidu ne smemo dvomiti in govoriti moramo v jeziku, ki ga polje razume, torej se povezati z njim v alfa stanju. Svetuje, da najprej razčistite, ali bi vam denar res prinesel srečo. Pri tem bodite brutalno iskreni s sabo. Predstavljajte si sebe v prihodnosti, ko imate, kar si želite. Je to denar ali ste si z njim kaj kupili? Kako vam je kupljeno izboljšalo življenje? Če ugotovite, da si ne želite denarja, ampak nov avto, v vizualizacijo namreč ne vključite gotovine, ki je le posrednik, ampak avto, ki si ga v resnici želite.

Vedeti moramo, kaj si res želimo, omejiti dvom ter poslati namero v vesolje v sproščenem alfa stanju. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Poleg tega morate omejiti negativna prepričanja in dvom, ki lahko omajejo ali upočasnijo proces. V resnici ne obstaja zgornja meja denarja, ki ga lahko pritegnete, a ker je naš um po naravi skeptičen in išče dokaze, boste trčili ob lastno prepričanje, da si ga ne zaslužite. Zato začnite s skromno vsoto. Ko jo boste dobili, boste zaupali procesu in se sprostili. Hkrati bo dlje trajalo, če želite večjo vsoto, saj boste manj trdno verjeli, da jo lahko prejmete.

To sicer ni logično, a tako deluje naš um. Programirani smo namreč s prepričanjem, da je denar težko pridobiti, toliko težje večje zneske. Ker je v zahodni kulturi neločljivo povezan z delom, delujemo proti svojim programiranim prepričanjem, če si predstavljamo, da lahko prejmemo zajetno vsoto, ne da bi se morali truditi zanjo. Zato moramo pretentati lastni sistem prepričanj in začeti z malim.

Tretje pravilo je, da ne določite, od kod naj pride, ampak pustite odprte vse možnosti, da energijsko polje samo najde denar za vas tudi na najbolj nepričakovane načine. Manjši zneski, pod 100 evrov, se lahko pojavijo v tednu ali mesecu dni, odvisno od moči vseh treh dejavnikov. Če se nato po dobljeni vsoti lotite večjih zneskov, proces običajno traja tri mesece, pravi avtor.