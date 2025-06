Tu so, ko potrebujete ramo za jokanje: najnežnejša horoskopska znamenja

Nekatera znamenja obožujejo pustolovščine, druga ne morejo brez drame, tretja sanjajo o slavi, potem pa so tu tista, ki bi najraje živela v svetu, polnem objemov, toplih pogledov in nežnih besed.

Če ste kdaj imeli občutek, da vas lahko nekdo potolaži že z enim dotikom ali nasmehom, je možno, da ste imeli opravka z enim od teh treh horoskopskih znamenj. To so najbolj sladka, skrbna in nežna bitja Zodiaka.

Rak

To vodno znamenje je znano po tem, da čuti vse. FOTO: Monkeybusinessimages Getty Images/istockphoto

Če ima Zodiak mater, potem je to zagotovo Rak. To vodno znamenje je znano po tem, da čuti vse – svoje in tuje emocije. Rak vam bo skuhal juhico, ko boste bolni, vam poslal sporočilo samo zato, da vam pove, da misli na vas, in vas držal za roko tako v nevihti kot na soncu. Njegova nežnost izhaja iz iskrene skrbi in potrebe, da zaščiti ljubljene kot biser v školjki.

Če vam Rak reče, da vas ima rad, vedite, da to misli z vsem svojim bitjem.

Tehtnica

Tehtnice ljubijo harmonijo. FOTO: Shutterstock

Tehtnica ni le znamenje ravnovesja in stila, ampak tudi znamenje prefinjene nežnosti. Tehtnice so tisti ljudje, ki vam bodo kupili najljubšo sladico, ker vedo, da ste imeli slab dan, ali pa vas presenetili z malenkostjo, ki ste si jo ogledovali. Njihova nežnost pride skozi majhne geste, blage poglede in sposobnost, da vas poslušajo brez obsojanja.

Tehtnice ljubijo harmonijo in pogosto storijo vse, da so odnosi okoli njih polni nežnosti, miru in – seveda – estetike.

Ribi

Njihova empatija jih dela izjemno občutljive. FOTO: Peopleimages Getty Images

Ribi so sanjači Zodiaka, njihova čustva pa so globoka kot ocean. Njihova nežnost je intuitivna in skoraj čarobna – preprosto vedo, kdaj potrebujete tolažbo, nežno besedo ali zgolj tiho prisotnost. Ribi pogosto izražajo svoja čustva skozi umetnost, glasbo, poezijo, zato, če vam napišejo pismo ali posvetijo pesem, vedite, da ste vstopili v prav poseben kotiček njihovega srca.

Njihova empatija jih dela izjemno občutljive na potrebe drugih, zato so nepogrešljive na tem seznamu, poroča index.hr.