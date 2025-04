Trpljenja se lahko osvobodimo z nadzorom svojega uma

Gurujka Katie Byron je razvila metodo delo (the work), s katero nismo le bolj pozorni na misli, ki nam prinašajo nelagodje, nas jezijo, žalostijo in spravljajo v obup, ampak jim s preizpraševanjem tudi odvzamemo moč, ki jo imajo nad nami. Nekaj podobnega opisujejo stara tibetanska besedila – da se lahko osvobodimo trpljenja samo z nadzorom svojega uma.

Pri tem ne gre zgolj za matematično ponavljanje formule, ampak meditacijsko prakso, pri kateri se povežemo s sabo in odkrijemo odgovore na veliko globlji ravni. O vsakem vprašanju najprej premislimo, si prisluhnemo in počakamo na odgovor.

Sčasoma bomo opazili, da z delom spreminjamo svoj način razmišljanja. Metodo lahko uporabimo za spreminjanje odnosa do svojega telesa, v primeru bolezni, za kariero … Primerno priredimo tudi svoje trditve, denimo za telo: 'Moje telo naj bo močno, gibljivo in zdravo'.

Temu dodamo še 'Moj um naj bo močan, gibljiv in zdrav', saj trpljenja ne prinaša samo obolenje, ampak negativno razmišljanje o tem, kar se nam dogaja na fizični ravni. Sčasoma bomo ugotovili, da so preobražene trditve enako ali še bolj resnične kot osnovne. Ne obsojajmo se, ker smo sprva razmišljali narobe, saj gre predvsem za to, da odkrijemo alternativne scenarije, ki nam bodo prinesli mir.

Obračanje gre v praksi nekako takole: 'On me je užalil': 'Jaz sem užalila njega.' (Prehitro sem sklepala, ko me ni pozdravil nazaj, in ga ostro obsodila.) 'Užalila sem samo sebe.' (Najverjetneje nedolžni dogodek sem spremenila v žalitev. Jaz sem tista, ki sem v svojem umu ustvarila žalitev. Majhno in zlobno sem se počutila zaradi svojih jeznih misli.) 'On me ni užalil.' (Morda me sploh ni opazil. Morda je premišljeval o čem drugem. V resnici ne morem vedeti, kakšni so bili njegovi nameni.)