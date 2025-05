Trošijo, kot da jutri ne obstaja: to so astrološki znaki, ki ne znajo z denarjem

Načrtovanje skupnih financ je lahko izziv že v najboljših okoliščinah, a če ste v razmerju ali si delite gospodinjstvo z nekom, ki ne zna reči 'ne' znižanju ali redno naroča hrano, ker se mu ne ljubi kuhati, potem imate morda opravka z enim od teh astroloških znakov.

Astrologija namreč trdi, da nekateri znaki preprosto ne znajo ravnati z denarjem – ali še huje – tega sploh nočejo.

Lev

Levi obožujejo luksuz in blišč. FOTO: Leon Vidic/delo

Levi obožujejo luksuz in blišč, kar se vidi v vsem, kar počnejo. Denar je zanje sredstvo izražanja, ne nekaj, kar bi bilo treba varčevati. Obožujejo drage večerje, lepe stvari, obdarovanje (sebe in drugih), in ko trošijo, trošijo s stilom.

Če jim poskusite predlagati skupni proračun, bi to lahko razumeli kot napad na svojo svobodo – ali še huje – na svoj občutek vrednosti. »A nisi rekel, da si to zaslužim?«

Strelec

Strelci živijo za trenutek. FOTO: Ross Helen/Gettyimages

Strelci živijo za trenutek. Ne razmišljajo o pokojninskih skladih, rezervah ali varčevanju za črne dneve, ker črni dnevi pač niso v njihovih načrtih. Potovanja, zabave, doživetja – to so njihove šibke točke. Ko pride plača, že razmišljajo, kam bi lahko šli ali kaj novega bi doživeli.

Če ste nagnjeni k varčevanju, vam z njimi ne bo lahko – a zagotovo vam ne bo dolgčas… dokler ne pridejo računi.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo novosti. FOTO: Serhii Sobolevskyi/gettyimages

Dvojčki obožujejo novosti in težko se uprejo malenkostim, ki jim vzbudijo zanimanje – naj bo to nova aplikacija, pripomoček, modni dodatek ali večerni izhod. So impulzivni in pogosto zapravijo za stvari, ki se jim tisti trenutek zdijo odlična ideja. Težava? Jutri bodo nanje morda že pozabili.

Če poskusite govoriti o proračunu, vas bodo verjetno skušali prepričati, da »ni tako hudo« in da bodo »naslednjič bolj pametni«. Namig: ne bodo, poroča index.hr.

