Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim septembra obeta bogastvo

Denar bo pritekal iz različnih virov in obeta se jim rešitev finančnih težav.
Fotografija: FOTO: Anthony Tran/Unsplash
FOTO: Anthony Tran/Unsplash

04.09.2025 ob 06:00
04.09.2025 ob 06:00

Še čisto mladi september bo za večino astroloških znakov zahteven, a trem od njih prinaša lepe novice. Napovedujejo se jim finančni uspeh in velik denarni priliv.

Z vidika denarja so to največji srečneži kitajskega zodiaka:

Petelin: leto rojstva 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Vse se bo začelo počasi, nato sledi obilje, ki bo posledica velikega truda in dela rojenih v tem znaku.

Pričakujete lahko darila, povečane prihodke zaradi dolgoročnih vlaganj, uspeh pri nepremičninah in celo vračilo določenega dolga.

Za vas je september pravi čas za strateška vlaganja v finančno prihodnost.

 FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock
 FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock

Svinja: leto rojstva  1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Medtem ko uživate z družino in prijatelji, se vam bliža velik znesek.

To je odličen mesec za  nagradne igre, piše yourtango.com. Rojenim v tem znamenju kitajskega horoskopa se septembra napovedujejo velike ugodnosti.

Prejšnji mesec ste imeli veliko manj sreče z denarjem, to se sedaj spreminja.

 FOTO: Platoostudio/Gettyimages
 FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Opica: leto rojstva  1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Čas je, da odločno zastavite finančne cilje. Ne glede na to, za kaj se boste odločili, sreča bo na vaši strani.

Vaši prijatelji bodo imeli odločilen vpliv na finančno stanje, saj vas bodo opozorili na poslovne priložnosti, ki bi jih sami morda spregledali.

FOTO: Hua Ling/Unsplash
FOTO: Hua Ling/Unsplash

