Trije najsrečnejši dnevi v aprilu: obljubljajo uspeh v ljubezni in financah

Po turbulentnem marcu, zaznamovanem z retrogradnimi gibanji planetov in močnimi mrki, april 2025 prinaša premik k pozitivni energiji.

Čeprav cel mesec obljublja številne ugodne trenutke, ne bo vsak dan enako spodbuden. Nekateri datumi bodo prinesli ogromno pozitivne energije in z njo veliko možnosti za napredek, še posebej na področju ljubezni in financ.

Tu so trije dnevi, ki bodo polni dobrih vibracij in bodo nudili največ priložnosti za rast, zlasti na prej omenjenih področjih.

3. april: konjunkcija Venere in severnega vozla

To bo močan trenutek za usodne vezi, ljubezen in finančni uspeh. Venera prinaša lepoto, harmonijo in obilje. Severni vozel je točka na nebu, ki označuje pot, ki ji moramo v življenju slediti, da bi se razvijali in izpolnili svojo usodo. Pogosto se označuje tudi kot točka usode ali točka duše. Deluje kot svetilnik, ki usmerja na pravo pot osebnega in duhovnega razvoja.

Ko se združita Venera in severni vozel, se ustvarijo pogoji za pomembna srečanja, prelomnice v ljubezni in priložnosti za finančno rast.

FOTO: Michael Morse/Pexel

Poleg tega prisotnost Merkurja in Saturna prinaša dolgoročna spoznanja ter možnost, da bodo ljubezenske in poslovne odločitve, sprejetja na ta dan, trdne in bodo v življenje prinesle stabilnost.

12. do 13. april: polna luna v tehtnici in konec retrogradne Venere

Ta dan prinaša možnost za zaključke in jasne vpoglede, še posebej v ljubezni in odnosih, saj tehtnica vlada osebnim stikom. Če ste se borili z negotovostmi ali nejasnimi situacijami v zvezi, se bo v tem času marsikaj skristaliziralo.

FOTO: Gettyimages

Poleg tega Venera končuje retrogradno gibanje, kar označuje nov začetek v ljubezenskih zgodbah in finančno rast. To bo odličen trenutek za sprejemanje odločitev in za napredek v osebnih odnosih.

27. april: mlaj v biku

Mlaji vedno simbolizirajo nove začetke, bik je znak stabilnosti, finančne varnosti in dobrega počutja. Ker ta mlaj zaključuje še sezono mrkov, prinaša občutek miru in stabilnosti.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

To bo pravi čas za začetek novih finančnih projektov in postavljanje ciljev, ki napovedujejo finančno varnost, piše Sensa.hr.