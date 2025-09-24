Trije najboljši motivatorji med astrološkimi znaki

Nekateri imajo preprosto dar, da v vsakem prostoru dvignejo energijo, druge, ko omagajo, potisnejo naprej in poskrbijo, da nekdo, tudi ko sam podvomi, najde vero vase.

To so tisti prijatelji, sodelavci ali partnerji, ki jih je vedno dobro imeti ob sebi, saj njihove besede, nasmeh ali odnos lahko naredijo čudeže, piše Zadovoljna.hr.

Glede na horoskop tri astrološka znamenja po tem posebej izstopajo. Tu so trije najboljši motivatorji.

Lev: rojeni vodja z neizmerno energijo

Levi premorejo naravno karizmo in toplino, ki privlači ljudi. Njihova notranja moč in vera v lastne sposobnosti druge navdihneta, da to najdejo tudi v sebi.

Lev vam nikoli ne bo dovolil, da obupate. Spomnil vas bo na vaše kvalitete, izpostavil vašo moč in vam vlil vero, da zmorete več, kot si mislite.

Njegov entuziazem je nalezljiv, njegov pogum pa spodbuja, da stopite iz cone udobja.

FOTO: Gettyimages

Strelec: optimist, ki vedno vidi rešitev

Če potrebujete nekoga, ki vas bo dvignil iz teme in pokazal, da obstaja izhod, poiščite družbo strelca.

Rojeni v tem znaku imajo prirojeno sposobnost videti širšo sliko in tudi v težkih trenutkih najti svetlobo. Njihov optimizem ne izhaja iz naivnosti, temveč temelji na veri, da se trud in znanje vedno obrestujeta.

Strelec vas bo motiviral, da greste naprej, sprejmete nove priložnosti in ozavestite dejstvo, da se za vsakim koncem skriva nov začetek. Z njim nikoli ne boste imeli občutka, da ste v težkih trenutkih sami.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Oven: energija, ki navdihuje

Oven je simbol akcije in gibanja. Moč rojenih v tem znamenju se skriva v dejstvu, da ljudem okoli sebe vedno kažejo in dokazujejo, da ovire niso zidovi, ampak izzivi, ki jih je vredno premagati.

Ko začuti, da nekdo popušča, ga oven spodbuja, da naredi prvi korak in pokaže odločnost. Njegova neposrednost in pogum navdihujeta ljudi, da postanejo drznejši.

FOTO: Estradaanton/Gettyimages

Oven verjame, da brez poguma ni uspeha in prav zaradi tega njegova prisotnost vse okoli njega spodbuja, da v sebi najdejo dodatno moč.