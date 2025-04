Trije horoskopski znaki so največji zapravljivci

Nekateri ljudje so rojeni varčevalci, spet drugi pa preprosto ne morejo iz svoje kože, ko pride do zapravljanja. Če imate prijatelja, ki vedno naroči najdražjo jed na meniju, kupi že deseti par čevljev, ker so bili »znižani«, ali zapravlja za okraske, ki jih sploh ne potrebuje – obstaja velika možnost, da je rojen v enem od teh treh znakov.

Preverite pa tudi lahko, ali ste mogoče prav vi med njimi.

Oven – kralj impulzivnih nakupov

Ovni so prvi v vsem – tudi pri zapravljanju! FOTO: Shutterstock

Ovni so prvi v vsem – tudi pri zapravljanju! Strastni in impulzivni, ne razmišljajo veliko, preden potegnejo kartico. Ne kupujejo samo nujnih stvari, ampak vse, kar jim v trenutku pade v oči.

Novi telefon? Seveda, morajo ga imeti. Dizajnerske superge? Itak, zaslužili so jih. Ekspresno potovanje na Maldive, čeprav so rekli, da bodo varčevali? Nič ne skrbite, življenje je prekratko!

Lev – luksuz je njegovo drugo ime

Levi ne kupujejo povprečnih stvari, FOTO: Mike Segar Reuters

Levi ne kupujejo povprečnih stvari, oni hočejo najboljše! Ekskluzivni parfumi, elegantna oblačila in večerje v prestižnih restavracijah – če nekaj ne izžareva prestiža, potem ni zanje.

Poleg tega Levi radi obdarujejo svoje bližnje, vendar ne zato, ker bi bili varčni, temveč zato, da bi vsi opazili, kako radodarni so. Njihova filozofija je jasna: »Zakaj bi kupil nekaj običajnega, če lahko kupim najboljše?«

Strelec – denar za doživetja, ne za stvari

Strelci ne zapravljajo za materialne stvari, ampak za doživetja. FOTO: Gettyimages

Strelci niso zapravljivi v klasičnem smislu – ne zapravljajo za materialne stvari, ampak za doživetja. Potovanja, adrenalinski športi, koncerti in spontani izleti so zanje sveti gral življenja.

To je tisti prijatelj, ki vam priseže, da ta mesec ne bo zapravljal, potem pa ga vidite, kako rezervira skok s padalom in vikend v luksuznem wellnessu. Pri njih velja pravilo: »Denar ni za račun, ampak za spomine!«

Če pa potrebujete nasvet o varčevanju, se raje obrnite na kakšnega Kozoroga ali Devico – omenjeni trije znaki bodo prej našli nov razlog za zapravljanje kot pa za varčevanje, poroča index.hr.

Preberite še: