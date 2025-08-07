HOROSKOP

Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Rojene v nekaterih astroloških znakih so res predane mame.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
07.08.2025 ob 06:00
M. Fl.
07.08.2025 ob 06:00

Ni ljubezni, ki bi se lahko primerjala z materinsko ljubeznijo, to pa so tri astrološka znamenja, ki naj bi imela najmočnejši materinski nagon.

Devica

Devica je kot mama izjemna. Ima močan občutek za podrobnosti in je neverjetno praktična. Ve, kako hitro in učinkovito urejati vse, kar zadeva njeno družino. To pomeni, da otroci device odraščajo v urejenem, mirnem in varnem domu.

Mama devica svojemu podmladku pravila vceplja skozi rutino in jim tako privzgaja občutek za disciplino.

Poskrbi, da so domače naloge vedno napisane, da so obroki redni in zdravi ter da so otroci vselej pravočasno v šoli oziroma tam, kjer bi morali biti.

Rak

Rakice imajo naravni talent za materinstvo. Skrbnost in nežnost sta jim prirojeni, saj je to vodno znamenje izjemno čustveno in sočutno. Rojene v tem znaku so naravnost ustvarjene za to, da skrbijo za druge. Pogosto začutijo otrokove potrebe, še preden jih ta izrazi.  

Čeprav rakice še posebej dobro poskrbijo za čustvene potrebe svojih otrok, znajo ustvariti tudi stabilno domače okolje.

Kot pripadnice znamenja, ki ima najraje dom, znajo ustvariti prijetno, toplo in gostoljubno vzdušje. Otroci rakice se vedno počutijo ljubljeni, razumljeni in varni.

Bik

Mama bikica vedno, ne glede na vse, svojemu otroku stoji ob strani. Bik je namreč steber družine, stabilna opora in močan vezni člen.

V tem znamenju rojena mama je zanesljiva in neomajna. Njeni otroci se vedno počutijo varne in vedo, da se v težavah vselej lahko obrnejo nanjo. Ona je njihov varni pristan.

Bikice so ob tem še izredno praktične: ne izgubljajo časa z nepomembnimi podrobnostmi, osredotočajo se na tisto, kar je res pomembno.

Zato so svojim otrokom odlične vzornice, piše ZodiacHelps.

