Trije astrološki znaki, se (skoraj) nikoli ne motijo

Se zgodi, da se zapletemo v pogovor z nekom, ki res vselej ve, kaj govori in ima skoraj vedno prav.

Če gre verjet astrologom, ima na to velik vpliv tudi astrološko znamenje.

Izpostavili so tri, ki so naravno obdarjena s sposobnostjo hitrega in (večinoma) pravilnega sklepanja.

Devica: logika nad vsem

Device verjamejo, da se je, če nekdo natančno in temeljito analizira dejstva, praktično nemogoče motiti. In one to počnejo vsak dan.

Njihova potreba po doslednosti in perfekcionizmu jih žene k temu, da so vedno dobro obveščene in da zaključke sprejemajo na podlagi logike ter poglobljene presoje.

Če vam devica reče, da nekaj ni v redu, ona že natančno ve, zakaj. In ima, da podpre svoje mnenje, pripravljene vsaj tri argumente.

Treba pa je dodati, da device včasih pozabijo na čustva in ne vidijo širše slike. Čeprav se torej le redko motijo, se zgodi, da jim manjkati empatije.

FOTO: Jlco - Julia Amaral/gettyimages

Kozorog: avtoriteta z izkušnjami

Kozorogi so rojeni voditelji. Resni, odgovorni in, razen kadar so prepričani o svojem stališču, varčni z besedami.

Njihovo zaupanje vase temelji na izkušnjah in tradicionalnem razmišljanju: oni bodo prvi opazili, kadar je nekaj narobe.

A pozor, zaradi trme le težko spreminjajo mnenje. Tudi takrat, ko se, sicer redko izkaže, da nimajo ravno prav, vztrajajo pri svojem.

Priznati napako zanje preprosto pomeni pokazati šibkost.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Oven: samozavest serijsko

Ovni delujejo hitro, odločno in z neomajnim zaupanjem v svojo intuicijo. Ko se enkrat o nečem prepričajo, jih še tako dolga razlaga ne bo pripravila do tega, da bi si premislili.

Njihova prepričanost, da imajo prav, pogosto izhaja iz čiste samozavesti. Tudi če jim kdaj manjkajo informacije, se bodo vedli, kot da jih imajo in pogosto imajo prav.

Ali pa s svojo karizmo prepričajo druge, da se ne motijo, piše Zadovoljna.hr.