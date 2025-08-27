Trije astrološki znaki, ki vedno držijo besedo

Zaradi zanesljivosti, doslednosti in integritete so izjemni, za kar imajo zasluge tudi zvezde.

Zadovoljna.hr izpostavlja astrološke znake, ki, ko nekaj rečejo, to tudi mislijo, ko nekaj obljubijo, to izpolnijo in nikoli, ampak res nikoli, ne prelomijo svoje obljube.

Bik

Če obstaja znamenje, ki pooseblja vztrajnost in zvestobo, je to bik. Rojeni v tem zemeljskem znaku so znani po tem, da ne marajo sprememb in dano besedo razumejo kot pogodbo, ki je ne smejo prekršiti.

Biki se izogibajo dramam in impulzivnim odzivom, skozi življenje hodijo počasi, a zanesljivo, in njihov da resnično pomeni da.

Zakaj držijo besedo?

Verjamejo v trdne temelje odnosov, zaupanje in zanesljivost. Če vam bik nekaj obljubi, bodite prepričani, da bo to, ne glede na vse, tudi izpolnil.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorog je astrološki znak, ki resno jemlje tako sebe kot druge. Pri rojenih v tem ozvezdju ima beseda težo. Ne obljubljajo zlahka, a ko jo enkrat dajo besedo, ni sile, ki bi jih pripravila do tega, da bi jo prelomili.

Zaradi doslednosti in občutka odgovornosti so to osebe, na katere se lahko vedno zanesete.

FOTO: Carlos Barquero Perez/Gettyimages

Zakaj držijo besedo?

Kozorogi verjamejo, da se značaj gradi z dejanji, ne z besedami. Ne bodo zlahka rekli »računaj name«, a ko to izgovorijo, ste lahko mirni.

Če je oseba, rojena v tem znaku rekla, da bo pomagala, bo. Če je obljubila molk, ne bo za nobeno ceno izdala skrivnosti.

Devica

Device so analitične, racionalne in neverjetno zanesljive. Ne dajejo obljub, za katere niso prepričane, da jih lahko izpolnijo, a ko nekaj obljubijo, je to zapisano z zlatimi črkami.

Njihov perfekcionizem jih žene, da ne razočarajo ne sebe ne drugih.

FOTO: Gettyimages

Zakaj držijo besedo?

Za device je dana beseda stvar osebnega ponosa, neizpolnjena obljuba je zanje znak neuspeha.