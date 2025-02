Trije astrološki znaki, ki vedno dobijo, kar hočejo

Astrologija ne gleda le v prihodnost, temveč opisuje tudi značaje rojenih v posamičnih astroloških znakih. Nekateri so nepredvidljivi, drugi so sebični, nenavadni, nežni, ljubeči, odgovorni, preračunljivi ... Nekateri astrološki znaki pa imajo neverjetno sposobnost, da vedno dobijo, kar hočejo.

So mojstri prepričevanja, včasih tudi manipulacije in znajo z besedami, dejanji ali drugače vodo speljati na svoj mlin.

Kateri so ti, niza sensa.rs.

Škorpijon

Rojeni v tem znaku so mojstri manipulacije. Njihova neverjetna intuicija jim omogoča, da začutijo šibke točke sogovornika in jih izkoristijo. Vedno znajo poskrbeti, da bo druga stran rekla da, čeprav sprva ni imela tega namena.

Ko škorpijoni nekaj želijo, ne bodo odnehali, dokler tega ne dobijo. Njihova manipulacija je tako spretna in prikrita, da nekdo, ki ji podleže, sploh ne pomisli, da ga je škorpijon pripravil do nečesa, česar sam od sebe nikoli ne bi storil.

FOTO: Andreonegin/Gettyimages

Dvojček

Dvojčki so očarljivi in hitri govorci, njihov način manipulacije prihaja skozi besede. Imajo neverjetno sposobnost druge prepričati v karkoli in druga stran na koncu privoli v nekaj, za kar se je pridušala, da nikoli ne bi storila.

Na vse skupaj gledajo kot na izziv in z očarljivostjo, pravimi vprašanji ter premišljenimi besedami vodo speljejo na svoj mlin.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Riba

Ribe so znane po občutljivosti, vendar se ne pustite zavesti, kajti svojo milo naravo znajo dobro izkoristiti.

Njihova manipulacija temelji na čustvih, in če ribe nekaj želijo, to dobijo, saj druge hitro ujamejo v svojo mrežo.

Njihov nežni pristop zakriva prave namere in druga stran na koncu velikokrat pomisli: kako sem to dopustil/a?

Rojeni v znamenju rib tega ne počnejo iz zlobe, to je njihov način preživetja v svetu, ki je pogosto okruten do njihovih nežnih duš.