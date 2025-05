Trije astrološki znaki, ki se jim obeta noro dobro poletje

Le še malo časa nas loči do poletja. Če ste med tistimi, ki si želijo novega začetka, več pozitivne energije in izpolnitve ciljev, vam bodo morda prihajajoči meseci prinesli prav to, po čemer hrepenite.

Za tri astrološka znamenja bo namreč prihajajoče poletje čas novih začetkov in obdobje preobrazbe.

Nekateri bodo našli ljubezen tam, kjer je niso pričakovali, drugi bodo končno začeli žeti sadove svojega trdega dela, spet tretji bodo zasijali v vsem svojem sijaju.

Rojeni v katerih znamenjih zodiaka se lahko res veselijo poletja, razkriva Glossy.rs.

Lev

Dragi levi, če obstaja znamenje, ki bo letos poleti zares zasijalo, potem ste to nedvomno vi.

Prihaja obdobje, v katerem boste izžarevali samozavest, ljudje se bodo obračali za vami, iz vas bosta sijala strast in ponos.

Povsod, kjer boste, boste pritegnili pozornost, to poletje vam namreč prinaša uspeh tako na ljubezenskem področju kot tudi na področju poklicnih dosežkov.

Vaš najljubši projekt bo morda končno dobil priznanje, kariera se bo razvijala s hitrostjo, kakršne si niste niti predstavljali, lahko vas preseneti nepričakovana romanca, v katero se boste podali z vsem srcem.

Če ste že v razmerju, se pripravite na globljo intimo, ponovno prebujeno strast in poglobljene pogovore, ki bodo odnos dvignili na višjo raven.

FOTO:Ross Helen/Gettyimages

Tehtnica

Za tehtnice bo poletje 2025 letni čas, v katerem se boste končno vrnili k sebi. Vendar ne v smislu starih teženj, da bi ugajali drugim, temveč z vidika iskanja svoje pristnosti.

To poletje vas bo vabilo k usklajevanju ne zgolj s svojimi željami, temveč tudi s svojim poslanstvom.

Zakaj prav zdaj? Ker vam Uran, planet prebujenja in presenečenj, prinaša veter sprememb. Ne glede na to, ali gre za novo poklicno priložnost, pogumno selitev ali nepričakovan preobrat v ljubezni, spremembe vas ne bodo vrgle iz tira, temveč vas bodo osvobodile.

Če boste zbrali pogum, da boste opustili vse, kar vam ne služi več, vam bo življenje odprlo vrata k smiselnim, celo čarobnim alternativam.

Na ljubezenskem področju prihaja sprememba: bodisi boste odprli srce novi osebi, bodisi boste z dolgoletnim partnerjem ponovno odkrili globino čustev.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogi, le redki se tako vztrajno in odločno kot vi vzpenjajo na vršace. S svojo tiho močjo, z osredotočenostjo in odločnostjo sledite ciljem. Toda, kolikokrat si vzamete čas in pogledate, kako daleč ste prišli?

To poletje vas bo spodbudilo, da storite prav to. Ne da bi se ustavili, nasprotno. Vstopate v obdobje, ko boste končno želi sadove svojega dela. Prišel bo čas za uživanje na vrtu, ki ste ga zasadili.

Morda vas čaka dolgo pričakovana ponudba za novo službo ali napredovanje, ki vam bo prineslo dolgoročno varnost, ali pa se boste rešili finančnega bremena, ki vas že dolgo teži.

Najpomembnejše bo spoznanje, da uspeh ni samo v dosežkih, temveč tudi v tem, koliko si dovolite v tem uspehu uživati.

V odnosih pričakujte več iskrenih pogovorov, globljih čustvenih povezav in lahkotnosti. Velja za odnose z družino, prijatelji ali partnerjem.

Morda boste začeli projekt, ki vas strastno zanima, odpotovali nekam, kjer se vam bodo razširila obzorja, ali pa si boste končno dovolili vzeti čas zase.