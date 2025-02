Trije astrološki znaki, ki se jim obeta krasno valentinovo

Pred vrati je valentinovo in pričakovanja so velika: samski si želijo ljubezni, tisti v sveži zvezi si obetajo morje romantike, tisti v stabilnih pa vsaj malo iskric, kakršne so bile na začetku razmerja.

Nedvomno se bo vsak po svoje trudil, da bi se želje uresničile, po mnenju astrologov pa bodo tri astrološka znamenja prav 14. februarja deležna veliko sreče v ljubezni.

Katera so to, razkriva Parade Astrology.

Oven

S planetom Venera, ki se giblje v vašem znaku pogojen šarm, zagotavlja bogate vrelce ljubezni.

Vaš jezik ljubezni vključuje veliko strasti, močno kemijo in drzne izpovedi naklonjenosti. To bo prav na valentinovo še kako izrazito.

Tako pri tistih v zvezah kot pri ovnih, ki še iščete pravega oziroma pravo. Klasična izjava sreča spremlja pogumne, bo zlasti za slednje še kako držala. Ne bodite sramežljivi! Pokažite naklonjenost osebi, ki vam je všeč.

Ovni v zvezi vzemite si čas za partnerja, izražajte hvaležnost in občudovanje.

Tako prvi kot drugi na piedestal postavite ljubezen in odprite srce, vesolje bo spoštovalo vaš pogum in srčnost ter ga primerno nagradilo.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Lev

Le nekaj dni pred praznikom ljubezni je nastopila polna luna v vašem znaku, njen vpliv bo na valentinovo še občuten.

Vse bo pod vplivom prave energije, sramežljivost se bo umaknila, tudi tisti, bolj zadržani, si boste upali izstopati, odkrito boste pokazali čustva in obeta se vam izpolnitev romantičnih predstav ter fantazij.

Levi v zvezi: vaš srčni izbranec bo začutil kozmično privlačnost, kar ga bo pripravilo do tega, da bo tudi sam z vami odkrito delil svoja čustva.

Riba

Prav na valentinovo Merkur vstopa v vaše znamenje. S planetom komunikacije v ribah boste rojeni v tem znaku občutili neizmerno željo po razkrivanju svojih čustev.

Upali si boste deliti hrepenenja in želje, ki ste jih prej skrivali. Pogovori bodo tankočutni, prežeti s skrbnostjo, drznili si boste zaobiti toge in racionalne pristope.

FOTO: Gettyimages

To valentinovo vam bo omogočilo jasen pogled na ljubezensko življenje, na svoje izbire in osredotočili se boste na čustvene potrebe sebe in druge strani. Sorodna duša vam bo namenjala prave besede, ki bodo pomagale rešiti nekatere ljubezenske uganke.

Namesto pretirane kritike in dvomov boste izbrali pot, ki bo temeljila na zaupanju v intuicijo in v hrepenenju po še tesnejših vezeh.

Stari ali sveži odnosi se bodo poglobili in tvorile se bodo povezave, ki bodo presegle minljivo kemijo ter trenutno privlačnost.